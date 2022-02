Sairaalahoidon tarve yhä suurta, tämä on koronatilanne nyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viimeisen kahden viikon aikana tautiin menehtyi 230 ihmistä.

Koronaepidemia on tasaantunut parin viimeisen viikon aikana, mutta sairaalahoidon tarve on yhä pysynyt tasaisen korkealla tasolla. Myös tehohoidon kuormitus on samalla tasolla kuin viime viikolla, kertovat sosiaali- ja terveysministeriö ja THL tiedotteessa.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli 16. helmikuuta yhteensä 359 potilasta, joka on hieman enemmän kuin viikko sitten. Teho-osastoilla oli yhteensä 30 potilasta, mikä on yhtä monta kuin viikko sitten.

Erikoissairaanhoidossa tavanomaisilla vuodeosastoilla olevista koronapotilaista arviolta 28 prosenttia oli sairaalassa ensisijaisesti muun syyn takia. Teho-osastojen koronapotilaista tämä osuus oli 27 prosenttia. Osuudet ovat jonkin verran kasvaneet viime viikosta.

Epidemian kasvun arviointiin liittyy THL:n ja STM:n mukaan huomattavaa epävarmuutta.

Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku on 0.95–1.15. Koronaviruksen perimän kokonaismäärä Suomen jätevesissä on kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Viimeisen viiden mittauskerran perusteella taso on kääntynyt laskuun vain Helsingissä, muilla mittauspaikkakunnilla taso noussut tai pysynyt tasaisena.

Tartuntoihin liittyviä kuolemia oli 16. helmikuuta mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 2 242. Viimeisen kahden viikon aikana ilmoitettiin yhteensä 230 menehtynyttä. Tammikuussa 2022 menehtyneistä 86 prosenttia oli yli 70-vuotiaita ja 63 % yli 80-vuotiaita.

Rokotukset näyttävät suojaavan asiantuntijoiden mukaan hyvin vakavalta koronataudilta. Tiedotteessa sanotaan, että kolmansien annosten ottaminen on erityisen tärkeää riskiryhmille ja 60 vuotta täyttäneille.

Tällä hetkellä 18 vuotta täyttäneistä 88,7 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, 86,1 prosenttia vähintään kaksi ja 59,6 prosenttia kolme rokoteannosta.