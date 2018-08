Saimaan kanavaa juhlittiin Lappeenrannassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saimaan kanava otettiin uudelleen käyttöön vuonna 1968. Kanavaliikenteen 50-vuotisjuhlat pidettiin 9. elokuuta Lappeenrannassa, selviää liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta.

Pääjuhlassa puhuivat muun muassa kanavavaltuutetut kansliapäällikkö Harri Pursiainen liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Venäjän varaliikenneministeri Sergei Aristov.

Saimaan kanavalla on ollut ja on tärkeä merkitys liikenteelle. Se on luonut suoran kansainvälisen kauppayhteyden Suomen sisämaan teollisuudelle ja kilpailua maakuljetuksille.

– Sen jälkeen, kun liikenne taas alkoi kanavassa vuonna 1968, kanavassa on kuljetettu lähes 70 miljoonaa tonnia tavaraa ja kanavalla on kulkenut lähes 2,2 miljoonaa matkustajaa. Kanavalla on ollut tärkeä merkitys teollisuudelle, matkailulle, Itä-Suomelle ja koko maalle, kansliapäällikkö Pursiainen totesi puheessaan.

– Haluan kiittää Venäjän ja Suomen valtion ja alueiden viranomaisia ja kanavan hoito-organisaatioita hyvästä yhteistyöstä ja myönteisen kanavahengen vaalimisesta kaikkina näinä vuosikymmeninä.

Pursiaisen mukaan kaikkein suurin kiitoksista kuuluu kuitenkin kaikille Saimaan kanavan asiakkaille:

– Sillä liikennöiville ja sen palveluita käyttäville yrityksille, jotka joka päivä osoittavat luottamusta kanavaan, Pursiainen sanoi.