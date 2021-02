Sai virusmuunnoksen koronan jälkeen – hengityskoneeseen viikossa

Koronan eteläafrikkalaisen mutaatiotartunnan saaneen ranskalaismiehen kerrotaan olevan kriittisessä tilassa, the Washington Post uutisoi.

Kyseessä on tiedettävästi ensimmäinen tapaus, jossa koronan jo sairastanut henkilö on joutunut sairaalahoitoon virusmuunnoksen takia. 58-vuotias mies sairastui uudelleen niin sanottuun B1351 -muunnokseen sairastettuaan ensin koronan lievän muodon syyskuussa. Mies on ollut sairaalahoidossa Clinical Infectious Diseases -julkaisun mukaan noin kuukauden.

– Tällaiset tapaukset ovat harviaisia, mutta luultavasti myös aliarvioituja, tapausta tutkineet asiantuntijat arvioivat julkaisussa.

Astmaa sairastaneen miehen kerrotaan kärsineen hengitysongelmista myös ensimmäisellä kerralla, kun hän sai tartunnan. Joulukuussa hänelle tehtiin kaksi koronavirustestiä, jotka molemmat osoittautuivat negatiiviseksi.

Kun mies sairastui koronaan uudelleen, hän joutui hengityskoneeseen viikko sairaalahoitoon joutumisen jälkeen.

Nykytiedon mukaan mutaatio ei ole tehnyt viruksesta tappavampaa. Tohtori ja Immunologi Anthony S. Faucin mukaan on kuitenkin mahdollista, että virusmutaation levitessä myös uudelleensairastumisten osuus kasvaa. Nykytiedon valossa aiemman koronatartunnan tai rokotteen antama immuniteetti ei välttämättä anna suojaa uusilta entistä tarttuvammilta koronavirusmuunnoksilta.

– Jos uudesta variantista tulee hallitseva, kollegojemme kokemus Etelä-Afrikasta osoittaa, että vaikka olisit saanut ”alkuperäisen viruksen”, edellinen infektio ei tietyn pisteen jälkeen näytä suojaavan uudelleeninfektiolta, Fauci sanoo.

– Siitä päästään siihen loppupäätelmään, jota olemme toistaneet uudelleen ja uudelleen, että rokottaminen on erittäin tärkeää.

Rokotteiden tehoa virusmutaatioihin tutkitaan parhaillaan. Alustavien tutkimusten perusteella AstraZenecan koronavirusrokote tehoaa vain rajoitetussa määrin Etelä-Afrikan virusvariantin aiheuttamaan lievään ja kohtalaista koronavirustautiin.

AstraZeneca kertoo parhaillaan mukauttavansa rokotettaan virusvariantin ominaisuuksien mukaan. Sen tavoitteena on saada syksyllä saataville rokote, joka tehoaisi myös Etelä-Afrikan virusvarianttia vastaan, jos tällaiselle rokotteelle on vielä silloin tarvetta.

⚠️REINFECTION WARNING from the WHO.

“We are now getting reports of people getting reinfected with a new variant—from 🇿🇦 (#B1351)—suggesting people who’ve had prior infection could get infected again.” says Chief Scientist Dr. Soumya Swaminathan. #COVID19pic.twitter.com/crZLmqGqnn

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 12, 2021