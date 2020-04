”Sähköyhtiöiden röyhkeä rahastus pitää lopettaa”

Heikki Vestmanin mukaan pelkästään Carunalle maksetaan joka päivä 300 000 euroa perusteetonta tulonsiirtoa.

Kokoomuksen kansanedustajan, energiajuristi Heikki Vestmanin mukaan elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) tekemä linjaus maksaa joka päivä yli miljoona euroa talousvaikeuksista kärsiville ihmisille ja yrityksille. Ministeri ilmoitti, että sähkön siirtohintapaketin tuomista eduskuntaan lykätään tästä keväästä jopa ensi vuoteen saakka.

Kokoomus julkaisi viime perjantaina laajan lakipaketin sähkön siirtohintojen leikkaamiseksi sadoilla miljoonilla vuositasolla.

– Verkkoyhtiöille sallituissa sähkön siirtohinnoissa on vuositasolla yli 400 miljoonaa euroa ylituottoa eli ilmaa LUT-yliopiston selvityksen mukaan. Siten joka tunti siirretään 45 000 euroa suomalaisten rahaa verkkoyhtiöiden taskuihin. Pelkästään Carunalle lapataan joka ikinen päivä 300 000 euroa perusteetonta tulonsiirtoa, lakipaketin valmistellut Heikki Vestman toteaa tiedotteessa.

– Tämä johtuu siitä, että verkkomonopolin sallitun tuoton määrittely ei ota riittävästi huomioon yhtiön todellisia investointikustannuksia ja pääomarakennetta sekä vähäistä riskiä, vaan se perustuu laskennallisiin lukuihin. Nämä pitää korjata, Vestman jatkaa.

Hän hämmästelee, että talouskriisin keskellä lähes riskittömän sähköverkkomonopolin omistaja saa faktisesti sijoitetulle pääomalle keskimäärin 32 prosentin tuoton.

– Suomalaiset joutuvat maksamaan sähköverkkoyhtiöille perusteetonta ylituottoa. Juuri nyt on se hetki, jolloin tämä röyhkeä rahastusautomaatti pitää sulkea, Heikki Vestman vaatii.

Siirtohintapaketin piti aiempien tietojen mukaan tulla eduskuntaan viimeistään toukokuun alussa. Mika Lintilä perustelee lykkäämistä sillä, että asiassa on tarve ”syvempään debattiin”.

– Nyt suomalaisten toimeentulovaikeuksien keskellä hallitus on siis hautaamassa siirtohinta-asian epämääräisillä perusteilla jopa ensi vuoteen. Kenen etu tämä lykkäys oikein on? Etu on ahnaiden sähköverkkoyhtiöiden, jotka saavat kerätä ihmisiltä perusteettomasti miljoona euroa vuoden jokaisena päivänä – kunnes muutokset on tehty. Ei kai kukaan kansanedustaja vastusta siirtohintoihin puuttumista, Vestman sanoo.

EU-oikeus ei estä ylituottoihin puuttumista

Ministeri Lintilän mukaan EU-direktiivi estäisi eduskuntaa säätämästä linjauksista, joilla sähkön siirtohintaa valvotaan. Hallitus esitti saman tulkinnan jo tammikuisessa lakiesitysluonnoksessa. Vestmanin mukaan tulkinta on virheellinen. Hänen mukaansa EU-oikeus ei estä kirjaamasta lakiin yleisiä periaatteita, joilla ylituottoihin voisi puuttua.

– Hallitus piiloutuu EU:n taakse. Direktiivi vaatii valvontaviranomaisen eli Energiaviraston riippumattomuutta. Tämä ei estä sitä, että lainsäätäjä laittaisi lakiin yleiset periaatteet, joilla tiukennettaisiin sallitun tuoton muodostamista. Näin on tehty esimerkiksi Itävallassa. EU-oikeus vaatii nimenomaan sähkön siirtohinnoittelun kustannusvastaavuutta ja verkkojen kustannustehokkuutta, Heikki Vestman sanoo.

– Kokoomus vaatii, että verkkoyhtiöiden tuotto heijastaa oikeita, kustannustehokkaita investointikustannuksia ja liiketoiminnan lähes olematonta riskiä. Ylituotto on leikattava kiireesti, Vestman jatkaa.