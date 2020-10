”Sähköverkkojen monopoli on kuin Pohjolan Sampo”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen lakialoite leikkaisi sähköverkkomonopolin tuottoja sadoilla miljoonilla.

Yle kertoi tänään mittavassa selvityksessään sähkön siirtohintojen jättikorotusten taustoista ja syistä. Kokoomus jätti huhtikuussa lakialoitteen sähkönsiirtohintojen leikkaamisesta jopa sadoilla miljoonilla euroilla.

Lakialoitteen valmistellut kansanedustaja, siviiliammatiltaan energiamarkkinajuristi Heikki Vestman vaatii hallitusta tarttumaan lakialoitteeseen.

– Monopolituotot on pistettävä kuriin – nyt jos koskaan, kun suomalaisten ihmisten ja yritysten toimeentulo ovat tiukilla. Selvitys kertoo, etteivät säävarmuusinvestoinnit selitä kuin pienen osan sähköverkkomonopolin jättituotoista. Oleellista on, että monopolituottoihin voi puuttua lailla. Kokoomus on valmistellut siksi valmiin ratkaisun jo keväällä, Vestman sanoo.

Kokoomuksen lakialoite leikkaisi asiantuntijalaskelmien mukaan monopolituotot jopa puoleen.

– Lainsäätäjä ei voi seistä tumput suorina. Haluamme sähkönkäyttäjien, siis kuluttajien ja yritysten edun sähkömarkkinalain keskiöön. Vaadimme lakiin yleiset periaatteet, jotka ohjaavat Energiaviraston valvontamallin laatimista. Ongelmat on tunnistettu, nyt ne on korjattava. Esittämämme muutokset puolittaisivat verkkoyhtiöille sallitun tuoton eli leikkaisi sitä 400 miljoonaa euroa, Vestman sanoo.

Vestmanin mukaan korkea tuottoprosentti ei ole ainoa ongelma.

– Toinen ongelma on se malli, jolla sähköverkon arvo eli se luku, josta tuottoprosentti lasketaan. Nykyisin verkkoyhtiöt saavat tuottoa laskennallisten listahintojen perusteella, jotka ovat voimassa kahdeksan vuotta. Todellisuudessa verkkoyhtiöt alittavat nämä hinnat reilusti, jopa kolmanneksella, ja saavat pitää kaiken hyödyn. Tämä kustannushyöty kuuluu kuluttajille, Vestman toteaa.

Hänen mielestään myös kalliisiin säävarmuusinvestointeihin pitäisi puuttua.

– Nykylain ja valvontamallin voi summata siten, että verkkoyhtiön kannattaa lyödä maakaapelia vaikka kallioon, koska se saa laskuttaa kaiken tuottoineen kuluttajilta. Nyt tämä Pohjolan Sampo pitää rikkoa. Kustannustehokkuutta peliin ja alemmat hinnat sähkönkäyttäjille, Vestman summaa.