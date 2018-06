Sähköshokkeja ja uhkailua kuulusteluissa – ”FSB:n agentit ovat koskemattomia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n väitetään käyttäneen sähköä kuulusteltavien kiduttamiseen.

Kokemuksistaan Sky News -televisiokanavalle kertoo 23-vuotias Viktor Filinkov, jonka FSB pidätti tammikuussa. Hänen asianajajansa mukaan agentit pakottivat Filinkovin tekemään tekaistun ilmiannon kuudesta anarkistiryhmään kuuluvasta miehestä.

– Hänet pakotettiin toistamaan kuulustelijan perässä sanoja, nimiä ja lauseita. Epäonnistuessaan häntä kiduttiin sähköllä niin kauan, kunnes hän toisti täsmälleen sen, mitä kuulustelijat tahtoivat kuulla, asianajaja Vitali Cherkasov kertoo.

Asianajajan mukaan agentit myös uhkailivat Filinkovia raiskauksella.

– He yrittivät vakuuttaa asiakkaani siitä, että jos häntä ei ole vielä raiskattu, se varmasti tapahtuu pian, Cherkasov kertoo.

FSB pidätti ilmiannon perusteella kuusi muuta anarkistia, jotka kuuluvat antifasistiseen ryhmittymään. Turvallisuuspalvelun mukaan miehet suunnittelivat terrori-iskuja, jotka olisi toteutettu presidentinvaalien ja Venäjällä pidettävien jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen aikana.

Miehet ovat kiistäneet syytökset. Epäiltyjen autosta löytyi aseita ja räjähteitä, mutta anarkistit väittävät jonkun vieneen ne sinne.

Viktor Filinkovin vaimo Aleksandra pakeni tapauksen jälkeen Venäjältä ja hakee parhaillaan Suomesta turvapaikkaa. Hänen mukaansa FSB:n tapana on hyökätä tekaistuilla syytteillä opposition kimppuun isojen tapahtumien varjossa.

– On tavallista, että oppositio-aktivistien poliittiset puhdistukset tapahtuvat aina isojen tapahtumien alla, hän sanoo viitaten jalkapallon MM-kisoihin.

– Tällä kertaa antifasistit ja anarkistit joutuivat ristituleen, Aleksandra Filinkov sanoo.

Suomesta turvapaikkaa hakee myös anarkisti Ilja Kapustin, joka väittää niin ikään FSB:n käyttäneen sähköshokkeja kuulusteluissa.

– Jokaista kysymystä seurasi sähköisku vatsan, lantion tai nivusteni alueelle. Tämä kesti noin kolme tuntia, kunnes he uhkasivat katkaista jalkani ja heittää minibussilla metsään jäätymään kuoliaaksi, Kapustin kertoo.

Omien sanojensa mukaan hänet vapautettiin FSB:n kuulusteluista, sillä hän ei suostunut tekemään pakotettua tunnustusta.

”FSB:n agentit ovat koskemattomia”

Venäjän tutkintakomitea, FSB ja syyttäjänvirasto eivät ole suostuneet kommentoimaan Sky Newsille väitteitä sähkökidutuksesta.

Asianajaja Vitali Cherkasov ei ole toiveikas sen suhteen, että tapauksista avataan tutkinta. Hänen mukaansa poliisiväkivaltaan ei ole puututtu aiemminkaan.

– Jos yrität löytää tietoa siitä, että FSB:n agentteja olisi joutunut rikossyytteeseen kidutuksesta tai väärinkäytöksistä viimeisen 20 vuoden aikana, et löydä yhtäkään tapausta.

– On äärimmäisen vaikeaa aloittaa rikosoikeudellista menettelyä poliiseja vastaan, ja se on mahdotonta FSB:n agenttien kohdalla. He ovat koskemattomia, Cherkasov sanoo.