Sähköpotkulaudoille kaavaillaan kieltoa, Ruotsissa kuolonuhri

Ruotsin liikenneviranomainen haluaa vaarallisina pidetyt sähköpotkulaudat pois liikenteestä.

Sähköisten potkulautojen yleistyminen on lisännyt liikenneonnettomuuksien määrää Ruotsissa, kertoo Dagens Nyheter. Sähköpotkulautaonnettomuus on vaati tällä viikolla kuolonuhrin, kun Helsingborgissa sähköpotkulaudalla autoon törmännyt 27-vuotias mies menehtyi torstaina.

Sähköpotkulaudat, jotka ovat hiljattain tulleet myös Suomessa kaupunkien katukuvaan, ovat Ruotsissa huippusuosittuja. Pelkästään Tukholmassa niitä on käytössä 1500.

Ruotsin liikenneviraston tutkija Hans Cassepierren mukaan trendi on lisännyt rajusti sähköpotkulaudoilla tapahtuvien onnettomuuksien määrää. Tänä vuonna onnettomuuksia on tapahtunut jo 40, kun viime vuonna niitä oli 10−15. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on Cassepierren mukaan ollut onneksi vähän.

DN:n mukaan Ruotsin liikennevirasto haluaa kieltää sähköpotkulautojen liikennekäytön. Liikennevirastolla on ollut vaikeuksia tulkita, millainen ajoneuvo sähköpotkulauta on suhteessa muihin.

Sähköpotkulaudoilta puuttuu vaatimukset, jotka on asetettu esimerkiksi sähköpyörille. Hans Cassepierre vaatii vastuuta sähköpotkulautayrittäjiltä.

− Jos näitä vaatimuksia ei täytetä, sähköpotkulautojen ei kuuluisi olla liikenteessä.

Monet sähköpotkulaudat kulkevat kovempaa kuin nopeusrajoitteiset sähköpyörät. Harva käyttää niitä ajaessa kypärää.

Myös Ruotsin poliisi pitää sähköpotkulautoja ongelmallisina. Cassepierren kanssa keskusteluja sähköpotkulautojen kieltämisestä on käyty.

