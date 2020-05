Sähkön markkinahinta pudonnut 50 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronan vaikutukset eivät vielä näy kulutuksessa.

Sähkötilastoissa on rajuja muutoksia ensimmäisellä neljänneksellä, ilmenee Energiateollisuuden tuottamista tilastoista.

Maan eteläosan lumettomuus on kasvattanut jokien virtaamia, ja vesivoimaa on tuotettu jopa 54 prosenttia enemmän kuin normaalivuosina jo ennen tulvakautta. Vesitilanne on ollut hyvä myös pohjoisen joissa.

Tuulella tuotettiin 14 prosenttia sähköstä tammi-maaliskuussa. Kasvua edelliseen vuoteen oli peräti 35 prosenttia. Leuto talvi ja teollisuuden vähentynyt kysyntä ovat laskeneet sähkön kulutusta 9 prosenttia tammi-maaliskuussa. Teollisuuden kysynnän vähenemisen taustalla on koronaa edeltänyt matalasuhdanne ja talven työtaisteluiden aiheuttamat tuotantoseisokit.

Sähkön markkinahinta laskenut 50 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

– Tammi-helmikuun lämmin sää selittää muutokset kotitalouksien kulutuksessa, koronan vaikutuksia tässä ei ainakaan vielä ole, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Maaliskuun tilanne on aika samanlainen kuin edellisenä vuonna, vaikka poikkeustila alkoi jo 12.3. Globaali kriisi ei siis ainakaan vielä näkynyt teollisuuden volyymeissa, Leskelä jatkaa.

Sähkön päästöt laskivat 23 prosenttia vuonna 2019, ja päästöttömien tuulivoiman ja vesivoiman tuotantohuiput ovat laskeneet päästöjä entisestään kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sähköntuotannon päästöt ovat pudonneet jopa 35 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

– Olemme iloisia päästökehityksestä, vaikka se perustuukin osin poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Taustalla ovat jo vuosia jatkuneet yritysten investoinnit. Energiayhtiöiden strategiana on siirtyä ilmastoneutraaliin energiajärjestelmään ja ajaa päästöt alas. Suomen hiilineutraaliustavoite 2035 ei todellakaan ole energia-alasta kiinni, Leskelä toteaa.