Sähkön markkinahinta alimmillaan 16 vuoteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskimäärin sähköä sai pohjoismaisilta markkinoilta noin 28 euroa megawattitunnilta.

Sähkön pörssihinta oli kuluneena vuotena alimmillaan sitten vuoden 2004 eli 16 vuoteen, Energiateollisuus kertoo tiedotteessa.

Keskimäärin sähköä sai tiedotteen mukaan pohjoismaisilta markkinoilta noin 28 euroa megawattitunti, kun kahtena edellisenä vuotena keskihinta on ollut noin 45 euroa. Useimpien kotitalouksien hinnoissa pörssihinnan vaihtelut näkyvät viiveellä. Voittajia ovat olleet ne, jotka ovat tehneet pörssihintaan sidotun sähkösopimuksen tai kilpailuttaneet kuluneena vuonna sähkönhintojaan. Hyötyjänä on myös teollisuus, joka on saanut markkinasähköä aiempaa edullisemmin.

– Markkinahintaan sähköä ostavalla teollisuudella on ollut mahdollisuus parantaa kannattavuuttaan normaalia alhaisemmalla energian hinnalla, toteaa Energiateollisuus ry:n markkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa tiedotteessa.

– Riittämättömien siirtoyhteyksien aiheuttama ennätyssuuri hintaero muihin Pohjoismaihin pysyy edelleen haasteena, ja houkuttelee teollisuutta Norjaan tai Ruotsiin Suomen sijasta, hän jatkaa.

Hintaerot kasvoivat erityisesti joulukuussa, kun Olkiluodon toinen ydinvoimayksikkö irrotettiin häiriötilanteen vuoksi kymmeneksi päiväksi valtakunnan verkosta. Sähkön päivittäinen hinta jopa nelinkertaistui tilanteen johdosta, viikkotasollakin maksettiin kaksinkertaista hintaa.

Kotimaisen sähkön alempaa tuotantotasoa kompensointiin kolmella eri tavalla. Säädettävä vesivoima mahdollisti kotimaisen tuotannon lisäyksen, sähkön tuontia muista pohjoismaista lisättiin, ja sähkön korkeampi hinta laski jossain määrin myös kysyntää.