Sähkön hinnasta varoitetaan: Pian erittäin, erittäin kallista

Kuiva kesä näkyy Pohjoismaisen pörssisähkön hinnoissa.

Pohjoismaisen pörssisähkön hinta on pompannut syksyn aikana ennätyksellisen korkealle, kertoo ruotsalainen päivälehti Aftonbladet.

Vuodenaikaan nähden hinnat ovat tavanomaiseen verrattuna moninkertaiset. Esimerkiksi Etelä-Ruotsissa mitattiin keskiviikkona kaikkien aikojen ennätys sähkön keskihinnassa – 1,63 kruunua kilowattitunnilta. Euroiksi muunnettuna summa vastaa noin 16,3 senttiä kilowattitunnilta.

Öisin hinnat ovat nousseet tätäkin korkeammiksi, jopa 20 senttiin kilowattitunnilta. Hinnat ovat korkeimmalla tasolla kylmpimpiinkin kuukausiin, tammi- ja helmikuuhun verrattuna.

– Talvella sähkön hinta voi olla erittäin, erittäin kallista, Bixian sähkön hinta-analyytikko Johan Sigvardsson varoittaa Aftonbladetilla.

Hintojen nousu johtuu osin kuivasta kesästä, joka on tyhjentänyt vesivarastoja Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa. Myös tuulivoimaa on saatu hyödynnettyä aiempaa vähemmän, joka on niin ikään vaikeuttanut uusiutuvista energianlähteistä saatavan energian määrää. Myös maakaasun, polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet.

Ruotsissa sähköstä tuotetaan vesivoimalla peräti 47 prosenttia, ydinvoimalla 35 prosenttia, tuulella 10 prosenttia, biomassalla 6 prosenttia ja jätteillä 2 prosenttia.

Tärkein on sähkösopimus

Ruotsin energia-alan etujärjestö Energiföretagen Sverigen markkina-analyytikko Magnus Thorstenssonin mukaan on olemassa muutama keino, jolla omaa sähkönkulutustaan ja -laskuaan voi hillitä. Laskun supistamisen voi aloittaa pienistä teoista: Vetämällä laturin seinästä, kun sitä ei käytä sekä sammuttamalla turhaan palavat valot.

– Jos asut kerrostalossa, sillä ei ehkä ole niin väliä, koska silloin kustannukset ovat joka tapauksessa alhaiset, Magnus Thorstensson sanoo.

– Mutta jos sinulla on huvila, jossa on sähkölämmitys: silloin voimme alkaa puhua suuremmista kustannusvaikutuksista. Sitten voit tarkistaa miltä talo itsessään näyttää: entä sen eristys? Ikkunat? Voisiko lämminvesivaraajan vaihtaa johonkin muuhun?

Tärkeintä Thorstenssonin mukaan tarkistaa oma sähkösopimus. Sähkösopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen, ja sähkön hinta voidaan sitoa joko pörssiin tai kiinnittää koko sopimuksen ajaksi tiettyyn kilowattituntihintaan.

– Ne, jotka eivät aktiivisesti päivitä ja valikoi sähkösopimustaan, saavat usein epäedullisimman sopimuksen. Useimmat ihmiset ovat tietoisia tästä, mutta noin kymmenellä prosentilla on toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Niiden tarkistaminen on tärkeintä, Thorstensson sanoo.