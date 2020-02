Liitto rikkureista: Selkäranka hyytelöä ja limaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikkureita kuvaillaan Sähköliitossa värikkäästi.

Sähköliitto vertaa nettisivuillaan rikkureita muun muassa henkilöiksi, jotka kantavat sydämen sijaan mätien periaatteiden kasvainta.

Luonnehdinnat ovat amerikkalaisen sosialistikirjailijan Jack Londonin (1876-1916) runosta Rikkuri. Runo kuvaa lakon aikana työtä tekeviä kalkkarokäärmettä, rupisammakkoa ja vampyyriakin alhaisemmiksi.

Sähköliiton sivulla luonnehdintaa kuvataan korkeakulttuurisitaatiksi.

– Sen jälkeen kun Jumala oli luonut kalkkarokäärmeen, rupisammakon ja vampyyrin, hänellä oli jotain kauheaa ainetta jäljellä, mistä hän teki rikkurin. Rikkuri on kaksijalkainen eläin, jolla on korkkiruuvisielu, vesiaivot, selkäranka yhdistelmä hyytelöä ja limaa. Siellä, missä muilla on sydän, hän kantaa sisällään mätien periaatteiden kasvainta, sivuilla verrataan.