Sähköhuijarit jymäyttävät jopa 7000 euron laskuilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotimyyjien kanssa kannattaa olla varovainen.

Aurinkosähkö on kasvattanut suosiotaan kovaa vauhtia ja viime vuosien aikana alalle on tullut satoja uusia laitekauppiaita. Esille on noussut kuitenkin yksittäisiä ikäviä lieveilmiöitä.

Valtion omistama asiantuntijayritys Motiva kehottaa varovaisuuteen erityisesti aurinkosähkön kotimyyjien kanssa. Motivan tietoon on tullut tapauksia, joissa sähköhuijarit ovat jymäyttäneet asiakkaita myymällä kokonaisia järjestelmiä, jotka eivät sovellu myytäviin kohteisiin. Järjestelmät on voitu myös mitoittaa väärin.

Motiva ohjeistaa kotimyyntitilanteissa laittamaan jäitä hattuun. Hätiköity ostopäätös voi tulla kalliiksi, sillä yksittäisen aurinkosähköjärjestelmän hinta on pientalokokoluokassakin asennettuna tyypillisesti 5 500–7 000 euron välillä.

Kun hankinnan kohteena on remontti tai tekniset laitteet, on kuluttajan oman edun mukaista tehdä huolellista taustatyötä ja harkintaa soveltuvuudesta ja tarpeesta. Esimerkiksi aurinkosähkön mitoitus ja soveltuvuuden arviointi tulee tehdä tarkkojen tunti- ja päiväkohtaisten kulutustietojen pohjalta.

– Tällaisia tietoja ei ole muualla kuin sähköyhtiössä ja tietoihin pääsee käsiksi vain sähkösopimuksen solmija eli asiakas itse. Jos järjestelmätoimittaja tekee mitoituksen kahvikupposen äärellä jutellessa, se tuskin perustuu faktoihin, Motivan asiantuntija Milja Aarni epäilee.

Myös kotimyyntiyrityksen taustoja kannattaa Motivan mukaan selvitellä internetistä ja esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

– Kaikki hankinnan kohdetta koskevat selosteet ja sopimusasiakirjat on pyydettävä ennalta tutustuttaviksi. Ennen kuin allekirjoittaa mitään papereita, kannattaa vielä nukkua yön tai parinkin yli, Motiva ohjeistaa.

Kotona tehtäviin aurinkosähkökauppoihin sovelletaan kotimyyntiä koskevia säännöksiä. Erikseen mitoitettunakaan aurinkosähköjärjestelmä ei ole räätälöity tuote, vaan koostuu vakiokomponenteista. Tällöin kotimyyntiin sovelletaan tavanomaista 14 vuorokauden peruutusoikeutta. Tulkinta perustuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ratkaisuun aurinkopaneelien ja aurinkosähköjärjestelmien kotimyynnistä.