Sähköä, vettä, riiputusta – Tällaista on Saudi-Arabian kauhuvankiloissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vangit kokevat toistuvasti esimerkiksi sähkö- ja vesikidutusta ja seksuaalista ahdistelua.

Saudi-Arabian ihmisoikeusjärjestö Al Qst:n vuonna 2018 julkaiseman raportin mukaan monet Saudi-Arabian vankiloiden vangit pakotetaan nukkumaan käymälöissä. Vankeja kidutetaan, heille annetaan sähköä ja heitä saatetaan raiskata. Varsinkin yleisissä vankiloissa elinolosuhteet ovat hirvittäviä, kertoo Al-Jazeera.

Vankiloissa, jotka on luokiteltu kaikista vaarallisimmille vangeille, on paremmat oltavat. Yleisten vankiloiden olosuhteet ovat kuitenkin heikot. Useissa selleissä on enemmän ihmisiä, kuin mitä niihin mahtuisi. Vankiloissa käydään myös laitonta huumekauppaa.

Saudi-aktivisti ja Al Qst:n perustaja Yahya Assiri kertoo Al-Jazeeralle, että etenkin monet ihmisoikeusaktivistit ja toisinajattelijat joutuvat yleisiin vankiloihin. Vankiloihin ei päästetä vierailijoita, mutta Assiri kertoo dokumentoinneensa lukuisia kidutustapoja kuten sähkö- ja vesikidutusta. Vankeja on myös sidottu kiinni ranteistaan ja heidät on laitettu roikkumaan vankilan katosta.

Al Qst:n raportissa kerrotaan myös Loujain al-Hathloulin, Eman al-Nafjanin, Samar Badawin ja ainakin kuuden muun naisaktivistin hirveistä kohtaloista. Amnesty International sai vuoden 2018 marraskuussa todistajalausuntoja, joissa naamioituneiden miesten kerrottiin käyttäneen naisia seksuaalisesti hyväkseen Dhahbanin vankilassa. Teon jälkeen naiset eivät pystyneet kävelemään, tärisivät holtittomasti ja heillä oli ruhjeita pitkin vartaloaan. Yksi naisista yritti toistuvasti itsemurhaa.

Useat muut vangit ovat kärsineet esimerkiksi palo- ja muista vammoista. Esimerkiksi kolmen Sahwa-herätysliikkeeseen liitetyn tutkijan kerrotaan kärsineen vankilassa ja joutuvan pian teloitettaviksi.

– Olemme nähneet tätä tapahtuvan aiemminkin, mutta emme koskaan tässä mittakaavassa. Tämä on raskain aikakausi, jota olemme koskaan joutuneet todistamaan, tutkija ja aktivisti Hala Al-Dosari New Yorkin yliopiston ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden laitokselta sanoo.