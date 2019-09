Sadealue levittäytyy koko maahan

Sadealue leviää etelästä aluksi maan länsiosaan ja myöhemmin sieltä pohjoiseen.

Koko maassa on luvassa sateista säätä ja paikoin jopa ukkosta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan länsiosassa luvassa on lisääntyvää pilvisyyttä ja etelästä alkaen monin paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Illalla sää on paikoin selkeämpää, mutta vieläkin esiintyy sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-17 asteen välillä. Maan itäosassa sadekuuroja alkaa esiintyä vasta illasta alkaen. Muuten idässä esiintyy vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa ja päivän ylin lämpötila on noin 15-19 astetta.

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä- ja Keski-Lapissa sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Illalla etelästä alkaen esiintyy lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on noin 13-17 astetta. Myös Pohjois-Lapissa on vaihtelevan pilvistä ja esiintyy yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 8-12 asteen välillä.

Kovan tuulen varoitus merenkulkijoille on annettu koskien Selkämerta, jossa tuulen nopeus on noin 14 metriä sekunnissa.