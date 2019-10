Sadat tuhannet vaativat itsenäisyyttä Skotlannissa

Sadat tuhannet marssivat lauantaina Edinburghissa Skotlannin itsenäisyyden puolesta, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Marssin järjestäneen, itsenäisyyttä ajavat tahot yhdistävän All Under One Banner -liikkeen mukaan paikalla oli yli 200 000 mielenosoittajaa, mikä olisi kaksi kertaa enemmän kuin paikalle odotettiin.

Videoilla (alla) mielenosoittajat marssivat Holyroodin puistosta kaupungin keskustaan Skotlannin lippujen kanssa. Osan mielenosoittajista kerrotaan pukeutuneen kiltteihin ja soittaneen säkkipillejä.

Marssiin osallistui muun mussa Skotlannin kansanpuolueen (SNP) kansanedustaja Joanna Cherry, joka oli johtamassa pääministeri Boris Johnsonin pitkää istuntotaukoa vastustavia toimijoita.

– En odota kenenkään mielen muuttuvan itsenäisyyden suhteen tänään. Se tapahtuu ihmisten ovilla käytävien keskusteluiden kautta, Joanna Cherry totesi.

– Mutta tämä on tilaisuus [itsenäisyyttä puolustavalle] kyllä-liikkeelle kokoontua juhliin ja sateesta huolimatta tällä on mielestäni ollut fantastinen lopputulos.

Hiljattain julkaistun kyselyn mukaan suurin osa skotlantilaisista kannattaa nyt Skotlannin itsenäistymistä ja haluaa siitä uuden kansanäänestyksen vuoteen 2021 mennessä. Aiheesta äänestettiin viimeksi vuonna 2014, jolloin Skotlannin itsenäistymistä Britanniasta vastusti 55,3 prosenttia ja kannatti 44,7 prosenttia äänestäneistä.

Elokuussa Skotlannin itsenäisyyttä kannatti 52 prosenttia ja vastusti 48 prosenttia skotlantilaisista.

Another huge Scottish independence rally demands freedom from Westminster. #UK #indyref #Scotland #Edinburgh @Bob_cart124 #AUOBEdinburgh pic.twitter.com/0Q6nMe8Sh4

Over 200,000 at #AUOBEdinburgh Today on the March for Independence through Scotland's Capital! Well done People #AUOB 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

— All Under One Banner 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@AUOBALBA) October 5, 2019