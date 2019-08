Sadat tuhannet osoittavat tänään mieltään Britanniassa

Mielenosoittajat vastustavat pääministerin päätöstä jäädyttää parlamentti.

Ympäri Britanniaa odotetaan tänään mielenosoituksia parlamentin jäädyttämistä vastaan, kertoo The Guardian. Jopa satojen tuhansien odotetaan protestoivan pääministeri Boris Johnsonin päätöstä jäädyttää parlamentti.

– Boris Johnsonin toimet lakkauttaa demokratia ovat aiheuttaneet valtavaa julkista raivoa, totesi mielenosoitusten takana seisova Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn.

Kriitikot ovat syyttäneet Johnsonia yrityksestä kiertää parlamentaarisen demokratian sääntöjä. Mielenosoituksien järjestäjät tukevat kansalaistottelemattomuuden käyttöä protestien aikana.

– Kun demokratia on uhattuna, ihmisten on otettava asiat omiin käsiinsä. Mielestäni ilmapiiri on todella hyvä ja rauhallinen. Ihmiset ovat vihaisia ja energisiä, mutta samalla he ovat myös hyväntuulisia, aktivisti Michael Chessum arvioi.

Tulevan viikon ajalle on suunniteltu jopa yli 80 mielenosoitusta Birminghamissa, Manchesterissa, Liverpoolissa, Newcastlessa, Bristolissa, Glasgowssa ja Swanseassa.