Sadat paenneet Afrikan maissa koronakaranteenia

Karanteenikeskuksissa on pula elintarvikkeista ja vedestä.

Sadat ihmiset useissa Afrikan maissa ovat karanneet koronakaranteenista, uutisoi Guardian. Maanosassa on todettu yhteensä yli 130 000 koronatapausta, mutta todellinen määrä on todennäköisesti huomattavasti suurempi.

Monissa maissa karanteeniin määrätyt eristetään epämukaviin ja ahtaisiin karanteenikeskuksiin, ja taudin leviämisestä keskuksissa on myös varoitettu.

Esimerkiksi Keniassa keskuksissa on ollut puute niin sänkypaikoista, vedestä, ruuasta ja siivousvälineistä, kertoo Human Rights Watch. Karanteeniin määrättyjen mukaan joistakin keskuksista on puuttunut sähkö.

Zimbabwessa keskuksista on karannut 148 ihmistä, poliisilähde kertoo. Valvontaa on tästä syystä lisätty. Keniassa on raportoitu joukkopaosta, ja karanteenia on paettu myös Gambiassa, Ghanassa, Nigeriassa, Ugandassa ja Namibiassa.

Eteläisessä Afrikassa pelätään pandemian painopisteen muodostuvan Etelä-Afrikkaan. Vierastyöläisiä houkuttelevassa maassa on raportoitu yli 27 000 tartuntaa.