Sadan euron tulojen pudotus liikaa monelle kotitaloudelle

Suomalaiset tinkisivät ulkona syömisestä, jos tulot putoaisivat.

Koronavuosi on vaikeuttanut monen suomalaisen kotitalouden taloutta. Monen suomalaisen talous on ollut yllättävän kireä jo ennen koronakriisiä, joka on vain vaikeuttanut kotitalouksien selviämistä.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyn mukaan peräti kolmannes suomalaisista kotitalouksista sanoo, että heidän taloudellaan olisi vaikeuksia selvitä menoistaan, jos heidän kuukausitulonsa supistuisivat edes sadalla eurolla.

Kyselyyn vastanneista yli 5 000 suomalaisesta peräti 31 prosenttia sanoi, että heidän taloutensa sietäisi korkeintaan sadan euron tulojen pudotuksen kuukaudessa. Jos kuukausitulojen supistuminen olisi tätä suurempi, heidän taloutensa olisi ongelmissa. Osalle jopa sadan euron pudotuskin on jo liikaa.

– Tämän perusteella koronavuosi on monelle taloudellisesti hyvin raskas. Sadan euron pudotus kuukausittaisiin tuloihin tuntuu sitä vaikeammalta mitä pienemmät tulot ja sitä kautta kertyneet pahan päivän puskurit. Alle 20 000 euroa vuodessa tienaavista talouksista miltei kaksi kolmasosaa ennakoi ongelmia jo sadan euron pudotuksesta. Mutta huolet eivät rajoitu vain vähätuloisiin, sillä yli 85 000 euron vuosituloillakin kymmenesosa talouksista joutuu huolestumaan, että riittävätkö rahat, toteaa LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro tiedotteessa

Suomalaisten näkemykset poikkeavat vähän alueellisesti. Kyselyn lappilaisilla vastaajilla talous näyttää olevan jonkin verran kireämmällä kuin muualla, mutta erot eivät ole suuret. Mitä pienemmät tulot sitä ahtaammalle talous joutuu pienistäkin tulopudotuksista.

Koronavuoden taloudellinen epävarmuus kotitalouksissa näkyy siinä, että yhä suurempi osuus kotitalouksista epäilee jo muutamien satojen eurojen tulopudotuksen aiheuttavan ongelmia kotitaloudelle.

LähiTapiola vuoden 2018 kyselyssä 57 prosentille vastanneista tulopudotusten kipuraja löytyi 0–400 euron väliltä. Maaliskuun kyselyssä kipurajan sisällä oli jo 61 prosenttia vastanneista.

Ensimmäisenä tingitään ulkona syömisestä

Jos tulot syystä tai toisesta putoaisivat, suomalaisilla on selvä näkemys siitä, mistä ensimmäisenä tingitään. Ensimmäisenä leikkauslistalle joutuisi ulkona syöminen.

Seuraavaksi yleisimpiä leikkauskohteita ovat matkustelu ja erilaiset viihdepalvelut, kuten Netflix ja Spotify. Myös maksullisista televisiokanavista ollaan valmiita luopumaan, jos tulot laskevat.

Sen sijaan hyvin harva olisi valmis vähentämään asumisen liittyviä menojaan tai läheisten auttamista. Myös perheenjäsenten tai läheisten harrastusmenoista tinkisi vain ani harva.

– Koronavuoden onni onnettomuudessa on ollut, että rajoitukset ovat kohdistuneet juuri niihin oman talouden menoeriin, joista on helpointa tinkiä. Ulkona syöminen (61 prosenttia vastaajista voisi tinkiä) ja matkustelu (51 prosenttia) ovat oman talouden automaattisopeuttajat, Nummiaro sanoo.

– Pyri laittamaan pieni kuukausierä, vaikka muutama kymppi, tarvelistan kärkipäähän, kunnes tonni on tilillä pahan päivän varalle. Budjetointi eli oman talouden tulojen ja menojen läpivalaisu voi paljastaa hyvinä aikoina kertyneitä, mutta tiukan paikan tullen vaikeammin perusteltavissa olevia menoja. Nykyinen arjen ylellisyys voi syödä tulevaisuuden perustarpeista. Älä sivuuta vaikeita aiheita, esimerkiksi päihde- ja peliriippuvuudet kaatavat liian monen talouden.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus-kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely on tehty 9.-31.3.2020. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 5243 henkilöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali koko aineiston osalta on 1,4 prosenttiyksikköä.