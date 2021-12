Säässä uusi käänne uudenvuoden tienoilla, lunta sataa laajalti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sää jatkuu vaihtelevana.

Suomen lähiaikojen säätä hallitsevat matalapaineet. Tämä tarkoittaa vaihtelevia lämpötiloja, ajoittaisia sateita eri olomuodoissa ja tuulia välillä etelän, välillä pohjoisen suunnalta, kertoo Foreca ennusteessaan.

– Kylmän ja lauhan ilman raja mutkittelee Suomen paikkeilla. Välillä lauhempi ilma hipoo Suomea etelästä, ajoittain puolestaan kylmää ilmaa valahtaa koko maahan. Lämpötilat jojoilevat isossa osassa maata, pohjoisessa pysytään mahdollisesti selvemmin kylmässä talvisäässä. Etelässä ja lännessä käydään välillä paikoin plussan puolella, välillä ollaan päivisinkin 10–15 pakkasasteessa, öisin voi olla kylmempääkin, sanoo Forecan meteorologi Jenna Salminen.

Osaan maata ennustetaan suuriakin lumikertymiä loppuviikon ja ensi viikon alun lumisateista.

– Sateet jakautuvat isolle alueelle, mutta mikäli lumisateiden runsaimmat kertymät osuvat samoille alueille, Lappiin voi lähiaikoina tulla paikoin lunta jopa 20–50 senttimetriä, Jenna Salminen toteaa.

Hänen mukaansa liikenteessä on syytä varautua lähiaikoina huonoon ajokeliin lumisateiden ja liukkauden takia.

– Torstaina lännestä saapuu matalapaine, joka kulkee perjantaina Suomen poikki itään. Lumisadetta on odotettavissa etelästä aina Lappiin asti, mutta pohjoisin Lappi jäänee poutaiseksi. Lumisade muuttuu vedeksi ja rännäksi lännessä torstai-iltapäivänä ja etelässä perjantain vastaisena yönä lämpötilan käydessä hetken plussalla, Jenna Salminen ennustaa.

Perjantaina eli uudenvuodenaattona pakkasta on jälleen laajemmin. Päivälämpötilat ovat maan etelä- ja länsiosassa 0–5 pakkasastetta, lauhinta on lounaassa, idästä Keski-Lappiin ollaan 5 pakkasasteen vaiheilla. Pohjois-Lapin poutaisemmilla ja pilvisyydeltään rakoilevilla alueilla on 10–20 pakkasastetta.

Torstain ja perjantain lumikertymät ovat Etelä- ja Keski-Lapissa sekä Koillismaalla yhteensä 10–20 senttimetriä, muualla pohjoisessa ja maan keskivaiheilla laajalti 5–10 senttimetriä. Etelässä lunta tulee muutamasta senttimetristä lähemmäs 10 senttimetriin.

Lauantai eli uudenvuodenpäivä on laajalti poutainen ja isossa osassa maata aurinkoinen. Merialueilla voi olla kovia puuskia, tuuli tuntuu myös maa-alueilla.

Sää jatkaa isossa osassa maata kylmenemistään perjantain lukemista. Etelässä ja maan keskiosassa pakkasta on lauantaina päivällä 5–10 astetta, lounaassa noin 5 astetta. Pohjoisessa pakkasta on laajalti 10–15 astetta, paikallisesti enemmänkin.

Sunnuntain vastaisena yönä 20 asteen pakkaset yleistyvät. Pohjois-Suomessa 25 asteen pakkasetkin ovat mahdollisia, ehkä maan keskivaiheillakin.

Seuraava lumisadealue saapuu lännestä sunnuntain aikana.

– Sunnuntaiaamu on laajalti poutainen, mutta maan läntisellä puolikkaalla tulee lumisateita päivän aikana. Maanantain mittaan lumisateet kulkevat koko maan poikki kohti itää, lännessä poutaantunee jo iltapäiväksi. Maanantain aikana sade voi tulla osin myös räntänä ja vetenä Ahvenanmaalla ja lounaissaaristossa sekä myös Selkämeren ja ainakin Suomenlahden länsiosan rannikolla, Jenna Salminen sanoo.

Tämän hetken ennusteen mukaan lumisateet väistyvät maanantaina illalla itään, mutta lännestä on tulossa jo uusia lumisateita. Nämä sateet leviävät maanantai-illaksi Lappiin, tiistaiksi laajemmalle.

Sää jojoilee: Uudenvuoden tienoilla uusi käänne – “Lappiin lähiaikoina jopa 20–50 senttimetriä lunta” – Forecan sääuutiset ja blogi https://t.co/t6RG39wX1v #forecasuomi #sää #uusivuosi — Foreca Suomi (@forecasuomi) December 30, 2021