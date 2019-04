Säässä muutos: Sadetta jopa useampi viikko

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toukokuun alkupuolen ennustetaan olevan tavanomaista kylmempi ja sateisempi.

Forecan kuukausiennusteen mukaan toukokuun ensimmäisellä viikolla Suomeen virtaa pohjoisesta kylmää ilmaa. Sää on ajankohtaan nähden tavallista kylmempi ja suuressa osassa maata myös sateisempi.

Vapunaaton iltana Lappiin saapuu jo pohjoisesta lumisateita ja vapunpäivänä matalapaine liikkuu vähitellen kohti etelää. Kuluvalla viikolla sää jatkuu vapun jälkeenkin epävakaisena.

Loppuviikosta lumisateita voi tulla ajoittain maan eteläosassa asti ja lähes koko maassa on yöpakkasta. Päivän ylin lämpötila voi nousta ajoittain etelässä kymmeneen asteeseen, mutta suuressa osassa maata on kylmempää.

Sää jatkuu toukokuun toisella viikolla Suomessa laajalti normaalia kylmempänä ja sateisempana. Kuun puolivaiheilla on jo mahdollisesti hieman tavanomaista lämpimämpää, mutta paikoin on edelleen sateista. Toukokuun loppupuolella sää on kuukausiennusteen mukaan lähellä ajankohdan tavallista säätä.

Toukokuun puolivälissä keskimääräinen päivälämpötila on etelässä paikoin yli viisitoista, Pohjois-Lapissakin viidestä kymmeneen astetta. Lumi sulaa nopeasti ja toukokuun lopussa lumipeite on jo lähtenyt lähes koko maasta.

Euroopassakin tavallista kylmempää

Kylmää ilmaa virtaa kuluvalla viikolla pohjoisesta mahdollisesti eteläiseen Eurooppaan asti, ja sää on Euroopassa Iberian niemimaata lukuun ottamatta normaalia kylmempi toukokuun alkupuolen ajan.

Toukokuun puolivälin jälkeen sää alkaa muuttua kuukausiennusteen mukaan vähitellen normaalia lämpimämmäksi suuressa osassa Eurooppaa.