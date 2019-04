Säässä käänne: Takatalvi iskee, lunta myös etelään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keväinen sää vaihtuu alkuviikosta lumisateeseen.

Sää on lauantaina selkeä ja poutainen suurimmassa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosissa päivän ylin lämpötila asettuu yhdeksän ja kolmentoista asteen välille. Yöllä lämpötila voi laskea jopa neljään pakkasasteeseen. Alueella on heikkoa tai kohtalaista kakkoistuulta.

Pohjoisessa on aluksi melko pilvistä, mutta päivällä sää selkenee ja poutaantuu. Yöllä Pohjois-Lapissa sataa paikoin lunta. Päivän ylin lämpötila liikkuu kuuden ja yhdentoista asteen välillä. Yön alin lämpätila on kahden ja kymmenen pakkasasteen välillä. Alueella on heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta, yöllä pohjoistuulta Pohjois-Lapissa.

Kesärenkaiden kanssa ei kannata vielä kiirehtiä, vaikka viikonloppu on lämmin. Ilmatieteen laitoksen mukaan laaja-alainen vesi- ja lumisadealue leviää maan etelä- ja keskisosiin alkuviikolla.

Vielä ei kannata kiirehtiä kesärenkaiden kanssa, vaikka viikonloppu on laajalti lämmin. Laaja-alainen vesi- ja lumisadealue syvenee maan etelä- ja keskiosan ylle alkuviikolla. Epävarmuuksia vielä on, mutta ennustetta päivitetään viikonlopun aikana. https://t.co/DjlHmRoODP ⚠️ pic.twitter.com/CSQlCWNLnj — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) April 5, 2019