Saarnaaja käännytti, norjalaiset siskot liittyivät Syyriassa ISIS:iin

Uskonoppinut sai 16- ja 19-vuotiaat tytöt lähtemään kotoaan kohti ISIS:n kalifaattia.

Toimittaja Åsne Seierstadin teos Two Sisters selvittää, kuinka rauhallista perhe-elämää eläneet tytöt päättivät liittyä ISIS:n ”kalifaattiin” Syyriassa.

Seierstad hahmottelee tyttöjen radikalisoitumista haastattelujen ja tarkan taustatutkimuksen kautta. 16- ja 19-vuotiaat tyttäret lähtivät Norjasta lokakuussa 2013.

Tyttöjen isä, Norjassa asuvan somalialaistaustainen Sadiq Juma tunsi itse sodan kauhut, sillä oli ollut teini-iässä sotilaana Somalian sisällissodassa.

Tytöt saapuivat Syyriaan, kun kalifaatti oli vahvimmillaan. Heillä oli mukanaan ulkomaista valuuttaa, joten Seierstad arvelee heidän päätyneen ISIS:n yläluokkaan Raqqassa. He todennäköisesti asuivat kaupungin arvokkaimmissa taloissa, joiden aiemmat asukkaat oli häädetty pois.

Tyttöjen radikalisaation käynnisti nuori muslimisaarnaaja, jota paikallinen moskeija oli suositellut heidän äidilleen. Prosessi jatkui salafistinuorten Islam Net -järjestön kautta.

Saarnaaja opetti musliminuoria näiden kodeissa, vaikka häntä epäiltiin ääriajattelijaksi.

– Salafistit ovat ideologialtaan hyvin lähellä ISIS:iä, mutta ne ovat väkivallattomia. He eivät usko, että henkilö voi olla kanadalainen tai norjalainen. Muslimi on vain ja ainoastaan muslimi. Koko identiteetti rakentuu tästä näkökulmasta, Seierstad sanoo Macleansin haastattelussa.

Ongelmana on, että salafistien toimintaa on vaikea kieltää kokonaan. Syrjäytymisvaarassa oleviin tulisikin olla aktiivisesti yhteydessä mahdollisimman nuorena, jolloin radikalisaatio usein alkaa.

– Salafistijärjestöt tekevät maahanmuuttajien elämän hyvin vaikeaksi. He opettavat elämäntapaa, joka on täysin yhteensopimaton eurooppalaisten arvojen kanssa. Et voi esimerkiksi mennä töihin, koska et saa olla huoneessa yksin miehen kanssa, Seierstad toteaa.

Tytöt ovat edelleen kateissa

Seierstadin mukaan Syyriaan matkanneiden henkilöiden taustat ja vaikuttimet ovat silti hyvin erilaiset. Tämän vuoksi radikalisoitumisesta on hankala tehdä yleistyksiä.

Seierstad vertaa prosessia nuorten huumekokeiluihin: osa jää koukkuun, mutta suurin osa ei. Saarnaajan 10-12 oppilaasta vain kaksi päätti matkustaa Syyriaan. Tyttöjen veli päätyi täysin vastakkaiselle linjalle, sillä hänestä tuli lopulta ateisti.

Tytöt päätyivät ilmeisesti jihadistien vaimoiksi. Heidän nykyisestä olinpaikastaan ei ole varmuutta.

Seierstad pohtii, kokivatko tytöt uuden elämän ristiriitaiseksi norjalaisen peruskoulutuksen ja siihen sisältyneiden humanististen arvojen jälkeen.

– Eikö sisäinen ääni sanonut heille, ”hei, tämä ei ole oikein”? Voin vain arvailla. Toivon, että he selviävät elossa, jotta voivat kertoa tarinansa.