Saara-Sofia Sirén: Perheisiin on panostettava entistä vahvemmin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja on tyytyväinen, että adoptio-, monikko- ja yksinhuoltajaperheet huomioitiin kehysriihessä.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.) kiittää hallitusta kehysriihipäätöksistä, jotka edistävät lapsi- ja perheystävällisempää yhteiskuntaa.

– Tätä hallitusta on soimattu siitä, että se on unohtanut perheet ja tehnyt sellaisia päätöksiä, jotka eivät tue lapsiperheen arkea. Kehysriihipäätökset kertovat kuitenkin siitä, että hallituksessa on ymmärretty perhemyönteisen politiikan merkitys. Nyt käynnistetään kansallisen lapsistrategian valmistelu, kaikkein pienituloisimpien pikkulapsiperheiden perusturvaa kohennettiin ja adoptio-, monikko- ja yksinhuoltajaperheiden asemaa vahvistettiin. Kaikki nämä ovat erittäin hyviä ja odotettuja asioita, Sirén sanoo.

Hallitus päätti kehysriihessään aiemmin tällä viikolla vahvistaa perhevapaiden yhdenvertaisuutta siten, että adoptiovanhemman vanhempainrahakausi pidennetään 233 arkipäivään lapsen hoitoonottamisesta lukien. Vanhempainrahaoikeus myönnetään kaikille alle 18-vuotiaan lapsen perheen ulkopuolelta adoptoiville vanhemmille. Adoptiotukea korotetaan lisäksi 0,3 miljoonan euron vuosittaisella määrärahalisäyksellä.

Lisäksi lapsesta yksin huolehtivalle äidille myönnetään oikeus isyysrahaa vastaaviin vanhempainpäivärahapäiviin. Myös lapsen yksin adoptoivalle ja lapsestaan yksin huolehtivalle äidille myönnetään sama oikeus. Monikkoperheen isän isyysrahakautta pidennetään, kun samalla kertaa perheeseen tulee useampi lapsi.

– Esimerkiksi adoptioperheiden kohdalla oli jo aikakin saattaa perhevapaat yhdenvertaiseen asemaan muiden kanssa. Olen vilpittömän iloinen tästä päätöksestä. Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia ja heillä tulee olla yhtäläinen oikeus saada vanhemmiltaan huolenpitoa. Samalla olenkin pahoillani siitä, että sateenkaariperheitä koskevia epäkohtia ei tässä riihessä saatu korjattua. Työ sen osalta jatkuu, Sirén kertoo.

Sirén toivoo, että seuraavalla hallituskaudella päästäisiin vihdoinkin toteuttamaan perhevapaajärjestelmän täysremontti.

– Kokoomuksesta se ei ainakaan tule jäämään kiinni. Tarvitsemme vanhoja rakenteita ravistelevan uudistuksen ja sellaisia joustoja, jotka kannustavat perhevapaiden tasaisempaan jakamiseen. Olennaista on myös vähentää kannustinloukkuja, kuten vaikka niin sanottua äitiriskiä, joka kohdistuu nuoriin naisiin ja joka saattaa epäoikeudenmukaisesti estää heidän etenemisensä työelämässä, Sirén painottaa.