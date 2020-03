Saara-Sofia Sirén: Onko Syyria unohdettu?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan Suomen pitää vaikuttaa EU:n kautta avun saamiseksi Idlibiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén muistuttaa pahenevasta humanitaarisesta kriisistä Turkin vastaisella rajalla Pohjois-Syyriassa. Pelkästään viime kuukausina lähes miljoona ihmistä on paennut väkivaltaisuuksia, heistä suurin osa naisia ja lapsia.

– Poliittinen huomio kohdistuu nyt pelkästään Turkin ja Kreikan väliselle rajalle, vaikka Turkin ja Syyrian välisellä rajalla kriisi pahenee ja inhimillinen hätä syvenee. Siviilikohteita kuten kouluja ja sairaaloita on pommitettu ja väkivaltaisuudet kiihtyvät, Sirén muistuttaa tiedotteessa.

Turkki on sulkenut Syyrian vastaisen rajansa, ja nyt rajan tuntumassa on jumissa kasvava joukko hädänalaisia ihmisiä.

– En ole nähnyt hallituksen suunnalta kannanottoja siitä, miten EU:ssa edistetään väkivaltaisuuksien lopettamista ja kansainvälisten sopimusten noudattamista Syyriassa. Idlibissa on tällä hetkellä käsillä humanitaarinen kriisi, jolle EU ei voi kääntää selkäänsä. Syyriassa on käynnissä sota, jossa osallisina ovat myös muun muassa Turkki ja Venäjä, Sirén toteaa.

Avustustoimitusten perille saanti on ollut hankalaa koko Syyrian kriisin ajan. Tällä hetkellä ihmisjoukot ovat Turkin rajalla ilman kunnollista suojaa ja apu on vähäistä. Lapsia on jo kuollut pakkaseen.

– Välillä tuntuu, että Syyrian paheneva tilanne on unohdettu. Suomen on vaikutettava EU:n kautta kriittisen avun saamiseksi Idlibiin, Sirén sanoo.