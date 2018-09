Saara-Sofia Sirén: Kilpailukiellot jäykistävät työmarkkinoita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan kilpailukiellot vähentävät työvoiman liikkuvuutta ja hämärtävät työelämän pelisääntöjä.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén kehuu Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmän julkaisemaa selvitystä kilpailukieltosopimusten rajoittamisesta.

Sirén on ajanut eduskunnassa rajoituksia kilpailukielloille, joiden hän sanoo jäykistävän työmarkkinoita. Sirén jätti viime marraskuussa asiasta lakialoitteen (LA 90/2017 vp), minkä jälkeen myös työministeri Jari Lindströmin (sin.) asettama selvitys esitti muutoksia nykyisiin käytäntöihin.

– Professori [Matti] Liskin työryhmän selvitys vahvistaa käsitystä siitä, että toimia kilpailukieltosopimuslainsäädännön uudistamiseksi tarvitaan. Eduskunnassa on asiasta jo valmis lakialoite, jonka pohjalta uudistusta voisi edistää vielä tällä hallituskaudella, Sirén toteaa tiedotteessa.

Sirénin esittämässä lakimuutoksessa ehdotetaan työnantajalle korvausvelvoitetta kilpailukiellon ajalta. Työnantajalla olisi halutessaan mahdollisuus myös luopua kilpailukieltoehdosta, jolloin korvausta ei tarvitse maksaa.

– Kilpailukieltosopimusten käytön perusteita tulee selkeyttää. Tarvitaan selkeämpiä pelisääntöjä sopimusten käytöstä.

Sirénin mukaan kilpailukiellot vähentävät työvoiman liikkuvuutta ja johtavat työelämän pelisääntöjen hämärtymiseen.

– Kilpailukieltosopimukset ovat yleistyneet ja niitä esiintyy myös sellaisissa työsopimuksissa, joissa painavaa perustetta ei ole. Työvoiman joustava liikkuvuus on Suomen olosuhteissa elinehto. Meillä ei ole varaa ylimääräisiin työmarkkinoita jäykistäviin rakenteisiin, Sirén sanoo.

Selvityksen mukaan kilpailukieltojen käytön lisääntyminen voi aiheuttaa haittoja työntekijöille, yrityksille ja kuluttajille. Turhat kilpailukiellot myös vaikeuttavat uusien yritysten tuloa markkinoille.

– Kilpailukieltosopimuksista on nyt teetetty useita selvityksiä. Selvitykset ja aiempi tieto osoittavat, että uudistuksille on aito tarve. On aika siirtyä selvityksistä eteenpäin ja ryhtyä toimiin mahdollisimman pian, Sirén sanoo.