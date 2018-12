Saara-Sofia Sirén HS:lle: Toistasataa tuhatta tihrusti sitä kännykkäkuvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Naispolitiikot sanovat kauneudesta tai vaatetuksesta puhumista poliittisessa yhteydessä vähätteleväksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén toteaa Helsingin Sanomissa, että Linnan itsenäisyyspäiväjuhlassa on turhauttavaa, jos kiinnostuksen kohteena ovat vain vaatteet.

– Onhan se arvokas tilaisuus ja arvokas juhla. Siinä mielessä sinne on luontevaa laittautua. Mutta samoin kuin muutenkin työelämässä on turhauttavaa, että kiinnostuksen kohde ovat vain vaatteet ja nimenomaan siitä näkökulmasta, miten onnistuneet ne ovat tai kuinka kaunis joku on, Saara-Sofia Sirén sanoo HS:lle.

Linnan juhlat herättävät vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Anderssonin mukaan ristiriitaisia tunteita, koska ne ovat edustustilaisuus, jossa poliitikkojen oletetaan olevan.

– Samalla ne ovat tilaisuus, jossa on täysin sallittua kommentoida päättäjien – erityisesti naispuolisten päättäjien – ulkonäköä. Minulle ei tule mieleen mitään toista työhön liittyvää tilaisuutta, jossa tällainen kommentointi olisi yhtä sallittua.

Hän muistelee eurovaaleja 2014 ja keskustelutilaisuutta Olli Rehnin kanssa Sanomatalon mediatorilla.

– Juontaja aloitti esittelemällä ensin Rehnin, joka oli silloin EU-komissaari: ’Miltä tuntuu olla Suomen vaikutusvaltaisin mies?’ Minut hän esitteli näin: ’Li Andersson, miten paljon uskot, että urallesi on ollut merkitystä sillä, että olet noin hyvännäköinen?’.

Sirén kertoo olleensa vain vähän iltapäivälehdissä.

– Mutta kun olen ollut, se on ollut sitä, että ’kansanedustaja kohahdutti hameellaan’. Pari vuotta sitten Suomi-areenan aikaan jossain iltapäivälehdessä oli äänestys siitä, onko hameeni liian lyhyt. Toistasataa tuhatta ihmistä tihrusti sitä kännykkäkuvaa ja äänesti. Kansa oli kyllä sitä mieltä, että ei ollut liian lyhyt.