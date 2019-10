Saara-Sofia Sirén: Hallitus hidastelee saimaannorpan suojelua

Kokoomusedustaja on tehnyt aloitteen verkkokalastuskiellon jatkamisesta.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin (kok.) mukaan ympärivuotista verkkokalastuskieltoa ehdottaneen kansalaisaloitteen saama liikehdintä on selvä viesti siitä, että suomalaiset toivovat eduskunnalta nopeita ja kattavampia tekoja norpan suojelemiseksi. Kyselyiden perusteella suurin osa Saimaan rantojen asukkaista ja ammattikalastajista kannattaa verkkokalastuskiellon laajentamista.

Verkkokalastus on kielletty nykyisin valtioneuvoston asetuksella ainoastaan kesäkuun loppuun saakka. Saimaalta löytyi tämän vuoden heinäkuussa ainakin viisi verkkoihin kuollutta kuuttia. Ympärivuotisen verkkokalastuksen kieltäminen saimaannorpan elinalueilla on saanut tuekseen kansalaisaloitteen, joka luovutetaan eduskunnalle ensi viikolla.

Maa- ja metsätalousministeri kertoi perjantaina perustaneensa työryhmän pohtimaan kalastussääntöjä. Työryhmän on määrä esittää ehdotuksensa ministeriölle 11.12.2020 mennessä. Sirén pitää työryhmän aikataulua liian hitaana.

– Tiedämme jo nykyisten seurantatietojen perusteella, että kuuttien verkkokuolleisuus on siirtynyt heinäkuulle. Asiantuntijoiden mukaan verkkokalastuskiellon jatkaminen heinäkuulle vähentäisi kuuttikuolemia. Jos odotamme hallituksen työryhmän työskentelyä, saamme ensi kesänä vielä lisää uutisia kuuttikuolemista. Ei ole mitään syytä haudata päätöstä työryhmään, kun taustatietoa on riittävästi. Pohjalla on myös viime kaudella neuvoteltu lausuma, joka velvoittaa hallituksen toimimaan nopeammin. Pidennetty rajoitusaika on saatava käyttöön jo ensi vuoden kesäksi, Sirén vaatii tiedotteessaan.

– Saimaannorpan kanta on kasvanut, mutta norpat tarvitsevat edelleen suojelua. Jokainen aikuiseksi varttuva kuutti vahvistaa saimaannorpan selviytymismahdollisuuksia. Toivon verkkokalastuskiellon jatkamiselle laajaa tukea eduskunnasta yli puoluerajojen, hän jatkaa.