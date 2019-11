Saara-Sofia Sirén: Anne Kalmarille muistutus tosiasioista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan vastakkainasettelun hakeminen ei ole rakentavaa.

– Toivoisi, ettei mielen sairauksia vähäteltäisi tai lokeroitaisi, etenkään julkista valtaa käyttävien taholta, kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén toteaa Twitterissä.

Saara-Sofia Sirén viittaa keskustan kansanedustaja Anne Kalmarin Itä-Savossa julkaisemaan mielipidekirjoitukseen, jonka otsikkona on ”Erilaista ajattelua – Maalle muutto voisi korvata kannabiksen”.

Kirjoituksessa Anne Kalmari toteaa muun muassa, että ”pistän toivoni keskustan hyvien linjausten lisäksi maaseudun mainioihin nuoriin. Yksi heistä päräyttää joka aamu mönkijällä hoitamaan hevostaan ennen kouluun lähtöä, toinen ampui 12-vuotiaana ekan hirvensä. Kunpa näiden mielipiteitä saisi välitettyä ilmastoahdistuksesta ja syömishäiriöistä kärsiville helsinkiläisnuorille. Maalle muutto voisi korvata kannabiksen”.

– Varmuuden vuoksi muistutus tosiasioista: Syömishäiriöt ovat sairauksia. Sairastuminen ei katso kotipaikkakuntaa, Saara-Sofia Sirén toteaa.



– Huumeidenkäyttöä esiintyy koko maassa, niin isoissa kaupungeissa kuin pikkukunnissa. Vastakkainasettelu ei ole rakentava lähtökohta poliittiselle keskustelulle.

Myös keskustanuoret ovat moittineet kansanedustajan ulostuloa.

– Kasvismafiasta ilmastoahdistuneisiin ja syömishäiriöisiin helsinkiläisnuoriin. Tiedoksi @AnneKalmari: nämä tekijät eivät rajaudu vain helsinkiläisnuoriin, vaan itse asiassa nuoriin ympäri Suomen ja koko maailman. Pistää sapettamaan tämä ihmisten lokerointi, keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen tviittaa.

Anne Kalmari kirjoittaa Twitterissä pahoittelevansa vertausta, jossa hän rinnasti ”ilmastoahdistuksesta ja syömishäiriöistä kärsivät helsinkiläisnuoret” maaseudun nuoriin.

– Kiitos palautteista mielipidekirjoitukseeni. Sanavalintani sen viimeisessä kappaleessa olivat epäonnistuneita. Olen siitä pahoillani. Nuorissa on tulevaisuus. Jokainen heistä on yhtä arvokas ja jokaisen nuoren toiveet ja huolet on otettava vakavasti, Kalmari sanoo.

