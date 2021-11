Saara Hyrkkö: Paperittomien tilanteeseen tarvitaan ratkaisuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden kansanedustaja ihmettelee sisäministeriön selvityksen herättämiä reaktioita.

Kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr) kummastelee sisäministeriön paperittomien henkilöiden tilannetta kartoittavan selvityksen SDP:n ja keskustan kansanedustajissa aiheuttamia reaktioita. Hyrkön mukaan selvitys pohjautuu hallituksen hyväksymään laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen toimintaohjelmaan.

Vihreiden kansanedustaja kannustaa päättäjiä perehtymään paperittomuuden syihin.

– Kukaan ei halua olla paperiton. Yhteiskunnan reunalla eläminen on sietämättömän vaikeaa, raskasta ja turvatonta. Sairaudet, puutteellinen terveydenhuolto, kehnot asuinolosuhteet ja köyhyys ovat monen arkea. Tällaiseen tilanteeseen päätyy, kun muut vaihtoehdot ovat vielä kamalampia. Paperittomuus ei ole myöskään yhteiskunnan kannalta toivottava ilmiö.

– Toivoisin, että useammat päättäjät perehtyisivät moninaisiin syihin paperittomuuden taustalla, Hyrkkö sanoo tiedotteessaan.

Hyrkön mukaan paperittomien määrän kasvun taustalla ovat muun muassa viime vaalikaudella tehdyt muutokset, joiden kansanedustaja katsoo heikentäneen Suomen turvapaikkajärjestelmää ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa.

– Viime vaalikaudella Suomen turvapaikkajärjestelmää romutettiin oikein urakalla. Lakimuutokset vietiin läpi hätiköiden ja asiantuntijoiden kritiikki sivuutettiin. Näin murennettiin ihmisten oikeusturvaa ja koko järjestelmän uskottavuutta. Tämän ovat aiheesta tehdyt tutkimukset vahvistaneet. Näitä virheitä olemme sittemmin korjanneet.

Osana selvitystä sisäministeriössä on nyt selvitetty kertaluonteista päätöstä, jolla myönnettäisiin niin sanotusti jumissa oleville ihmisille laillinen oleskelulupa. Vaihtoehto on herättänyt myös kritiikkiä.

– Välillä vaikuttaa siltä, että on tärkeämpää pitää yllä mielikuvaa ”kovuudesta”, kuin löytää kestäviä ratkaisuja tilanteeseen. On helppoa sanoa, että ”näiden ihmisten pitää vain poistua maasta”, mutta se ei välttämättä ole toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Mielekästä voisi olla keskustella esimerkiksi siitä, millä ehdoilla ja edellytyksillä nämä jumissa olevat ihmiset voisivat päästä jatkamaan elämäänsä, Hyrkkö pohtii.

Hyrkön mukaan Suomen ei kannata hankkiutua eroon maahan jo juurtuneista ihmisistä.

– Palautukset kuuluvat turvapaikkajärjestelmään. Nyt on kuitenkin kyse ihmisistä, jotka tuo järjestelmä on pettänyt. Yhteiskuntana emme ole onnistuneet takaamaan asianmukaista turvapaikkaprosessia, inhimillisiä käsittelyaikoja tai luotettavaa oikeusturvaa. Venyneiden prosessien aikana moni on ehtinyt juurtua Suomeen, oppinut kielen, tehnyt työtä ja perustanut perheen.

– Kannattaako meidän hankkiutua eroon ihmisistä, jotka voisivat osaltaan olla ratkaisemassa talouden kasvua jarruttavaa työvoimapulaa, Hyrkkö päättää.