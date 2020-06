Sääntely ei innosta yrityksiä ilmastotoimiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tärkeitä motivaation lähteitä ovat arvot, strategia, kustannussäästöt ja tehokkuus.

Yritykset tekevät Suomen Yrittäjien mukaan laajasti päästöjä vähentäviä toimia ilman julkisen vallan asettamia velvoitteita. Lainsäädännön velvoitteet toimivat ajurina ilmastotoimissa noin viidenneksellä yrityksistä, todetaan tuoreessa Pk-ilmastobarometrissa.

– Sääntely on usein kustannustehoton väline ilmastopolitiikassa. Tämä on syytä muistaa etenkin koronan jälkeisessä tilanteessa, jossa yrityksien tilanne on vaikea ja samalla pyritään kohti hiilineutraalia Suomea, toteaa Suomen Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen tiedotteessa.

Viime vuoden aikana lähes 70 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä toteutti lisätoimia, jotka laskivat oman toiminnan päästöjä. Eniten toimia on kohdentunut kierrätyksen tehostamiseen.

Isoimpana ajurina yritysten ilmastotoimissa ovat yrityksen arvot ja strategia. Myös kustannussäästöt ja tehokkuuden lisääntyminen ovat tärkeitä motivaation lähteitä ryhdyttäessä päästöjä vähentäviin toimiin.

– Koronakriisin myötä yrityksille on tärkeintä kriisistä selviytyminen ja on odotettavaa, että osa suunnitelluista investoinneista on lykkääntynyt. Kriisin jälkihoidon toimenpiteissä tulee huomioida, että nämä investoinnit saadaan liikkeelle, Seppänen huomauttaa.

Seppäsen mukaan ilmastotavoitteita tukeva vihreä elvytys auttaa akuutin kriisin jälkeisessä ajassa, mutta hän muistuttaa, että tukien pitää tukea taloutta eikä niistä saa tulla pysyviä.

– Markkinaehtoiset keinot kuten riittävä päästöjen hinnoittelu sekä panostukset tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan luovat ilmastoystävällisen kasvun näkymät pitkälle tulevaisuuteen, hän täsmentää.

Odotukset henkilöstön määrän kasvusta kuluvalle vuodelle olivat ilmastonmuutoksen hillinnässä potentiaalia näkevillä yrityksillä selvästi muita yrityksiä positiivisemmat.

Päästövähennystoimet kuitenkin tuovat haasteita neljännekselle yrityksistä. Haasteita koetaan muun muassa liikenteen alalla.

– Haasteiden keskellä olevia yrityksiä ei saa unohtaa. Liikenteen toimijoita rasitetaan jo korkealla polttoaineen verotuksella. Lisää rasitteita ei nyt kaivata, Seppänen painottaa.

Pk-ilmastobarometri on koottu helmikuussa julkaistun Pk-yritysbarometrin ilmastoaiheisista kysymyksistä. Barometriin vastanneita oli 4600. Suomen Yrittäjät, Finnvera ja Työ- ja elinkeinoministeriö julkistavat Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.