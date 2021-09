Saako vähän rikkoa lakia, Maria Ohisalo?

Vihreälle sisäministerille esitettiin jälleen raskaita kysymyksiä Elokapinan mielenosoituksista.

Eduskunnan kyselytunnilla sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo joutui vastaamaan useisiin kysymyksiin niin sanotusta kansalaistottelemattomuudesta ja Elokapinan mielenosoituksista.

Keskiviikkoiltana poliisi otti 141 aktivistia kiinni tukkimasta Helsingin Mannerheimintietä. Monia kansanedustajia häiritsi, ettei ministeri ole esimerkiksi nimeltä tuominnut järjestäjää.

Entinen oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) katsoi, ettei kyse ole sinänsä Elokapinasta vaan periaatteesta.

– Siitä, onko oikeusvaltiossa joku porukka tai taho tai puolue tai joku muu lain yläpuolella. Suomi on hyvä maa sen takia, että täällä itse asiassa Euroopan tarkimmin noudatetaan lakia, ja luotetaan lain noudattamiseen, Antti Häkkänen sanoi.

– Samoin täällä luotetaan viranomaistoimintaan. Se on meidän vahvuustekijä, oikeusvaltiossa.

– Ja nyt se ydinkysymys ei ole se, tuomitaanko väkivalta tai jotain muuta, vaan että eräs puolue on toistuvasti antanut ymmärtää julkisuudessa, vuosien ajan, että lakeja saa jonkin verran ainakin rikkoa, kansalaistottelemattomuuden nimissä. Ja nyt, ministeri Ohisalo, kysymys kuuluukin, että saako teidän mielestänne lakeja rikkoa – edes vähäsen, kansalaistottelemattomuuden nimissä, tai mielenosoituksessa? Tai saako jättää viranomaisen käskyt ja ohjeet noudattamatta edes vähäsen, jonkin poliittisen tavoitteen edistämiseksi?, Häkkänen kysyi Maria Ohisalolta.

Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi näin:

– Poliisihan on eilen vetänyt rajan siihen, missä he katsovat, että lakia on rikottu. Poliisi on toiminut näin. Ja tässä salissa on varmasti hyvä kaikkien muistaa se – kysyitte ihan suoraan ja vastaan ihan suoraan – ettei mikään ryhmä ole lain yläpuolella, Maria Ohisalo sanoi.

– Tässä salissakin on ihmisiä, jotka ovat itse varmasti omassa elämässään nähneet sen, että ihan yhtä lailla ne lait koskevat meitä kansanedustajia, mielenosoittajia, joka ikistä ihmistä tuolla kentällä ja kaduilla. Tästä ei ole mitään epäselvyyttä.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz huomautti, ettei keskustelussa ole ollut kyse siitä, että ministeri Ohisalon pitäisi johtaa poliisin toimintaa kentällä eikä määritellä mikä on laitonta.

– Tässä keskustelussa on kyse ollut siitä, että oletteko te valmis sanomaan saman kuin esimerkiksi pääministeri äsken, että jos ja kun on toimittu laittomasti tuossa Elokapinan mielenosoituksessa, niin se ei ole hyväksyttävää. Ja tätä me emme ole teiltä nyt kuulleet, Zyskowicz totesi.

Zyskowiczin mukaan ”teidän kiemurtelunne tässä asiassa on jopa kiusallista”.

– Ja nyt kysyn hyvin selkeästi teiltä, oletteko valmis sanomaan, että ette hyväksy lain vastaista toimintaa mielenosoituksen yhteydessä.

Maria Ohisalo vastasi, että ”on ihan selvää että jokainen mielenosoittaja siellä kentällä vastaa käyttämistänä keinoista itse, omalla nimellään, omilla kasvoillaan”.

– Ja eilen poliisi on tehnyt sen tulkinnan, että lain raja on mennyt rikki. Se on laitonta. Ja se on tuomittavaa. Niin. Kyllä. Oliko tässä vielä jotain mitä jäi epäselväksi? Laiton on laitonta. Ja me säädämme lait ja poliisi tulkitsee lakeja ja oikeuslaitos antaa rangaistuksia, ja tätä kutsutaan demokratiaksi ja oikeusvaltioksi, Maria Ohisalo sanoi.

– Se on mielenkiintoista, että kokoomus joka usein on aiemmin puhunut oikeusvaltiosta tuntuu täällä unohtavan, mistä perusoikeuksissa, -vapauksissa on kyse, ministeri jatkoi.