Säähän radikaali käänne: Rankkaa sadetta viikkotolkulla

Vettä voi tulla muutamassa päivässä kuukauden normaalin sademäärän verran.

Paluuta kuivaan ja kuumaan kesäsäähän ei enää loppukesästä ole odotettavissa, ilmenee Euroopan keskuksen ECMWF:n tiistaina julkaistusta kuukausiennusteesta.

Sääpalvelu Forecan mukaan säässä tapahtuu keskiviikkona viikkoja kestävä ”radikaali käänne” – heinäkuu loppuu rankkasateisiin, ja koko elokuun alku on matalapainevoittoista.

– Säätyyppiin on tulossa radikaali muutos keskiviikon aikana, kun eteläiseen Suomeen nousee rankkoja sateita Baltian puolelta. Ukkoset ja paikalliset taajamatulvatkin ovat mahdollisia, sillä vettä voi lyhyessä ajassa ropista yli 20 millimetriä, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa sääpalvelun blogissa.

– Torstaina rankkoja ukkoskuuroja tulee jo yleisemmin maan etelä- ja keskiosassa ja samalla helteiden todennäköisyys hiipuu. Perjantai näyttäisi olevan viikon ensimmäinen helteetön päivä, Mäntykannas sanoo.

Eniten vettä tulee tällä viikolla maan lounaisosissa. Kuluvasta viikosta ennustetaan tavanomaista sateisempaa koko maassa Lappia lukuunottamatta.

Matalapaineet hallitsevat Suomea 2. elokuuta alkavalla viikollakin. Ennusteessa ilmanpainepoikkeama kallistuu suuressa osassa Eurooppaa negatiiviseksi, eli odotettavissa on tavanomaista matalampaa ilmanpainetta. Poikkeama on suurin Skandinavian yllä.

– Suomessa tämä asetelma tarkoittaisi päivittäin esiintyviä rankkojakin sade- ja ukkoskuuroja, välillä voisi sataa myös jatkuvammin. Sisämaassa rankimmat kuurosateet koetaan iltapäivisin, rannikoilla puolestaan yöllä ja varhain aamusta, Mäntykannas sanoo.

Lukemat voivat olla paikoin rajujakin.

– Joillain paikkakunnilla sadetta voisi ääritapauksessa kertyä muutamassa vuorokaudessa koko heinä- tai elokuun normaalin sademäärän verran.

9. Elokuuta alkava viikko on ennusteissa hiukan aurinkoisempi. Syynä on Venäjältä Suomen ylle lipuva korkeapainealue. On siis mahdollista, että viileän ja sateisen alkukuun jälkeen Suomessa saadaan vielä yksittäisiä hellepäiviä elokuun toisella viikolla.