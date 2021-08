Säähän luvataan rajua käännettä

Ensin lämpenee, sitten tulee jopa räntää tai lunta.

Foreca povaa elokuun “vedenpaisumuksen” vaihtuvan ensi viikolla hetkeksi paikoin 20 asteen lämpöön.

Rajua sääkäännettä lupaavassa ennusteessa todetaan sään lämpenevän loppuviikon aikana. Sen jälkeen ensi viikon ennusteissa näkyy iso muutos: jopa räntä- ja lumisateet voivat olla mahdollisia osassa maata.

Perjantaina korkeapaineen selänne alkaa vahvistua Suomeen idästä, mutta etelässä on edelleen pilvistä. Sateitakin voi yhä tulla. Keskisessä ja pohjoisessa Suomessa on perjantaina aurinkoista.

Sää alkaa perjantaina lämmetä vähitellen niin, että ylimmät lämpötilat ovat lounaassa ja länsirannikolla 20 asteen tienoilla. Muualla maassa on noin 15 astetta.

Perjantain vastaisena yönä varsinkin maan pohjoisosassa on paikoin yöpakkasia.

Matalapaine vetäytynee lauantaina hetkellisesti kauemmas Suomesta.

– Etelässäkin aurinko pääsee näkyviin lauantaina, mutta vuorostaan osassa Lappia on pilvisempää ja koleampaa. Maan etelä- ja keskiosan aurinkoisilla alueilla lämpötila on 17–20 astetta, 20 astetta voi ylittyä paikoin. Lapissa on 10–18 astetta, lämpimintä on Meri-Lapissa, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas toteaa.

Viikonloppuna yöt lämpenevät. Lapissa saattaa kuitenkin olla hallaa, mahdollisesti yksittäisillä havaintoasemilla myös pakkasta.

Tämän hetken ennusteen mukaan Suomen eteläpuolella oleva matalapaine lähestyisi jälleen sunnuntaina.

– Matalapaine näyttäisi pyöräyttävän Etelä-Suomeen runsaampaa pilvisyyttä ja ehkä sadekuurojakin. Lämpimintä ja aurinkoisinta on sunnuntaina maan keskivaiheilla, paikoin 20 astetta, todennäköisimmin länsirannikolla, kun itätuuli pakkaa lämpimimmän ilman sinne, Mäntykannas ennustaa.

Ensi viikon alkupuolella Etelä-Suomeen voi nousta runsaampia sateita Baltiasta. Jatko näyttää meteorologin mukaan hyvin kolealta ja epävakaiselta.

– Voi olla mahdollista, että ensilumi ja räntää sataa Pohjois-Lapin tuntureille elo–syyskuun vaihteessa, myöhemmin ensi viikolla lunta tai räntää voisi sataa myös Kainuussa ja Koillismaalla. Päivälämpötila olisi tämän hetken ennusteen mukaan ensi viikon loppupuolella etelässä enää nipin napin 10 astetta, Mäntykannas toteaa.