Säähän luvassa u-käännös

Helteet rantautuvat Suomeen jälleen ensi viikon lopulla.

Kesäkuun sääennuste tekee u-käännöksen, sääpalvelu Foreca kertoo.

Toisin kuin edellinen kuukausiennuste ennakoi, on kesäkuun loppupuolisko Suomessa sittenkin keskimääräistä lämpimämpi. Tämä tarkoittaa, että myös juhannuksena saadaan mahdollisesti nauttia normaalia korkeammista lämpötiloista.

Uuden kuukausiennusteen mukaan 14. kesäkuuta alkavan viikon keskilämpötila onkin Suomessa laajalti 0–3 astetta tavanomaista korkeampi.

– Kesäkuun jälkimmäinen puolisko näyttää ajankohtaan nähden keskimääräistä lämpimämmältä. Ensi viikko, joka edellisessä kuukausiennusteessa näytti tavanomaiselta tai vähän tavanomaista kylmemmältä, muuttui nyt suuressa osassa maata selvästi lämpimämpään suuntaan, Forecan meteorologi Anna Latvala sanoo.

– Sää on edelleen vaihtelevaa, kuten edellisessäkin ennusteessa, mutta välillä paikoin jopa viileä sää painottuu nyt viikon alkupuoliskoon. Tämänhetkisen ennusteen mukaan viikon lopussa Suomeen virtaa jälleen lämmintä ilmaa.

Myös juhannusviikko eli 21. kesäkuuta alkava viikko on kuukausiennusteen mukaan aiemmin ennakoitua lämpimämpi. Uuden ennusteen mukaan viikon keskilämpötila on 1–3 astetta keskiarvon yläpuolella.

– Kuitenkin kuukausiennusteessa on kyse koko viikosta ja Skandinavian ympäristön vähän tavallista sateisempi alue yltää paikoin Suomeen asti, varsinkin pohjoisessa. Tilanne on Suomen suhteen tämän ennusteen mukaan juhannusviikon alussa melko samankaltainen kuin edeltävälläkin viikolla: Suomi on Pohjois-Atlantin ja Jäämeren alueen matalapaineen ja Itä-Euroopan korkeapaineen välissä, Latvala toteaa.

– Lämpötila voi nousta vähintään samaan luokkaan, mitä nytkin on ollut, ehkä jopa korkeammaksi. Tämä kuitenkin vaatii erittäin lämpimän ilman virtaamista Suomeen kaakon korkeapaineen ja Skandinavian matalapaineen välistä, joten jos jomman kumman paikka tai ajoitus siirtyy, kovin lämpö voi jäädä Suomen rajojen ulkopuolelle. Helteestä nauttiville voi kuitenkin olla taas tulossa hetkeksi kissanpäivät, toisille taas tukalat oltavat.