Sää viilenee, tiedossa myrskytuulia

Matala- ja korkeapaineen väliset voimasuhteet määrittävät kylmän ja lauhan ilman vaihteluita lähipäivinä.

Sään ennustetaan jatkuvan lähiaikoina hyvin vaihtelevana.

Föhn-tuuli ja lauha ilmamassa ovat nostaneet torstaina lämpötiloja koko maassa. Forecan mukaan lämpimintä on ollut maan lounaisosassa ja Ahvenanmaalla, jossa mitattiin 8,8 astetta. Tammikuun lämpöennätys on vuodelta 1973, jolloin Maarianhaminan lentoasemalla mitattiin 10,9 astetta.

Suomessa vallitsee tällä hetkellä voimakas lännenpuoleinen ilmavirtaus, jonka taustalla on Länsi-Euroopassa oleva korkeapaine ja Suomen koillispuolella oleva laaja matalapaineen keskus.

– Matala- ja korkeapaineen väliset voimasuhteet määrittävät tulevan reilun viikon ajan sen, puhaltaako meille kylmää vai lauhaa ilmaa. Nämä voimasuhteet muuttuvat päivittäin. Sää on siksi erittäin vaihtelevaa sekä lämpötilojen että sateiden osalta, Forecan meteorologi Joanna Rinne sanoo.

Tuuli on ollut torstaina puuskaista koko maassa. Vesi- ja räntäkuuroja on esiintynyt paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa. Tuulen ennustetaan voimistuvan perjantaina, jolloin Selkämerellä ja Ahvenanmerellä voi olla myrskyä. Päivä on suuressa osassa maata melko aurinkoinen.

Sää viilenee perjantaiksi, jolloin päivälämpötila on etelässä ja lännessä yhden pakkasasteen ja kolmen lämpöasteen välillä, idässä on enimmäkseen 1–5 pakkasastetta ja Lapissa 2–8 pakkasastetta.

– Tuuli on puuskaista koko maassa. Yleisesti puuskat ovat Suomessa 10–13 metriä sekunnissa, mutta länsirannikolla voi esiintyä jopa myrskypuuskia eli puuskissa 21 metriä sekunnissa, Joanna Rinne sanoo.

Ennusteen mukaan lauantaille on luvassa poutaa, mutta sunnuntaina voi sataa lunta, räntää ja vettä.

Tänään Ahvenanmaalla mitattiin hurjat 8,8 astetta lämmintä. Tulevat päivät eivät ole ihan yhtä lämpimiä ja tuuli tekee ilmasta vielä vilpoisemman tuntuisen.#ylesää pic.twitter.com/0thiiEmZPw — Kerttu Kotakorpi (@KKotakorpi) January 13, 2022