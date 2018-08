Sää viilenee sunnuntaina – sateita monin paikoin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päivällä tulee vain paikoin sadekuuroja, mutta illemmalla lännestä alkaen sää muuttuu epävakaisemmaksi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on aluksi selkeää tai puolipilvistä ja kaakkoa lukuunottamatta poutaa. Päivän kuluessa alueella on vaihteleva pilvisyyttä ja monin paikoin joitakin sadekuuroja. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Illemmalla sataa runsaammin ja lounausrannikolla ja Ahvenanmaalla esiintyy myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20-25 astetta. Yötä kohti viilenee.

Lapissa on aamulla osaksi selkeää ja pääosin poutaa. Päivällä on puolipilvistä tai verrattain pilvistä. Myös sadekuuroja esiintyy. Päivän ylin lämpötila jää alle 20 asteeseen. Yöllä lämpötila voi laskea jopa 7 asteeseen.