Sää viilenee, sadealue väistyy itään

Pohjoisessa voi tulla tänään vielä sadekuuroja.

Maan etelä- ja keskiosassa oleva sadealue väistyy itään ja vähän viilempää ilmaa virtaa maahamme, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa sää on lännestä alkaen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Idässä sää on kuitenkin päivällä vielä paikoin pilvisempää ja voi esiintyä sadekuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaistuu. Päivän ylin lämpötila on 13-18 asteen välillä ja yön alin lämpötila 0-6 asteen välillä. Esiintyy kohtalaista lännenpuoleista tuulta.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa sää on puolipilvistä tai pilvistä ja esiintyy jonkin verran sadekuuroja. Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa sää on kuitenkin selkeämpää ja poutaista. Yöllä on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila liikkuu 10-13 asteen välillä ja Lapissa 6-10 asteen välillä. Esiintyy kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.