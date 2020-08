Sää viilenee, mutta hellettä on luvassa vielä ensi viikolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sää on sunnuntaina laajalti aurinkoinen.

Eilisen hellepäivän korkein lämpötila, yli 28 astetta, mitattiin Forecan mukaan Ahvenanmaalla Maarianhaminassa. Hellerajan yläpuolelle päästiin myös muualla maan eteläosassa ja Pirkanmaalla.

Sunnuntain sää on maassa laajasti aurinkoinen. Pohjois-Lapissa sää on sunnuntaina pilvisempi ja sateisempi.

Sunnuntaina maan eteläosassa saadaan vielä nauttia helteestä. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän ylin lämpötila on etelässä 23–26 astetta.

Maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on luvassa poutaista, selkeää tai puolipilvistä säätä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 17 ja 22 asteen välillä. Koillismaalla lämpötila on noin 15 astetta. Huomenna sää viilenee hieman.

Lapissa sää on tänään pilvisyydeltään vaihteleva, mutta suurimmaksi osaksi poutainen. Pohjois-Lappiin on luvassa ajoittaisia vesisateita. Käsivarressa saattaa sataa myös lunta ja räntää. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna on 10-15 astetta.

Huomenna maan eteläosaan on Ilmatieteen laitoksen mukaan luvassa aurinkoista säätä ja noin 18-20 asteen lämpötiloja, maan keskiosaan noin 16 asteen lämpötila ja puolipilvistä sekä maan pohjoisosaan 11-15 asteen lämpötiloja, puolipilvistä. Pohjois-Lappiin ja käsivarteen on huomenna luvassa myös sateita.

Forecan ennusteen mukaan ensi viikollakin tulee sää olemaan lämmin. Loppuviikosta luvassa on kuitenkin myös sateita ja ukkosia.