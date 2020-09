Sää on sateinen, ukkoset voivat paukkua tänäänkin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yöllä sää selkenee ja sateet hellittävät hetkeksi.

Sunnuntaina on luvassa paikon sadekuuroja ja lännessä voi iltapäivällä tai illalla myös ukkostaa, kertoo Ilmatieteen laitos. Kostea eteläinen ilmavirtaus vallitsee Suomessa edelleen ja sää jatkuu epävakaisena.

Maan etelä- ja keskiosissa luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja. Yöllä sää selkenee ja poutaistuu ja sateet hellittävät hetkeksi. Päivän ylin lämpötila on 15-18 asteen välillä ja yön alin 8-12 asteen välillä.

Maan pohjoisosassa sää on pilvistä tai puolipilvistä ja luvassa on sadekuuroja. Yöllä sää osittain selkenee ja on enimmäkseen poutainen. Päivän ylin lämpötila liikkuu 11-17 asteen ja yön alin 4-9 asteen välillä.