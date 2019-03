Sää on koko maassa tuulinen mutta lämmin

Tuuli voi ajoittain olla voimakasta ja puuskaista.

Sää on viikonloppuna tuulinen koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa sää on päivällä vaihtelevan pilvinen ja maan keskiosassa voi esiintyä joitakin vesi- tai lumikuuroja. Illalla myös maan eteläosassa voi tulla vesi- tai räntäsadetta ja myöhemmin myös lumisadetta.

Päivän ylin lämpötila liikkuu 4-9 asteen välillä ja yön alin lämpötila noin 4 pakkasasteen tuntumassa. Maan etelä- ja keskiosassa on kohtalaista ja ajoittain puuskaista lännenpuoleista tuulta, joka heikkenee iltaa kohti.

Rannikkoalueille on annettu tulvavaroitus.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on selkeää tai puolipilvistä ja Kainuussa voi esiintyä paikoin lumi- tai räntäkuuroja. Päivän ylin lämpötila on 2-5 asteen välillä ja yön alin lämpötila 3-8 pakkasasteen välillä.

Lapissa sää on vaihtelevan pilvinen ja voi tulla myös lumikuuroja. Koko alueella on kohtalaista tai navakkaa ja ajoittain puuskaista lännenpuoleista tuulta, joka heikkenee viimeistään yöllä.

Tuulivaroitus on annettu maa-alueille koskien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntia sekä Etelä-Lappia. Alueilla länsituuli on voimakasta päivällä ja tuulen nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa. Myös Perämerelle ja Merenkurkkuun on annettu kovan tuulen varoitus.