Sää muuttuu trooppiseksi

Ilmatieteen laitoksen mukaan helteinen sää jatkuu sunnuntaina. Päivällä lähinnä pohjoisessa kehittyy myös sade- tai ukkoskuuroja.

Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on luvassa enimmäkseen selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila voi nousta jopa 30 asteeseen. Lisäksi esiintyy heikkoa tuulta.

Maan itäosassa on luvassa myöskin selkeää ja poutaista säätä, mutta päivällä voi esiintyä yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila voi nousta 29 asteeseen ja luvassa on heikkoa tuulta.

Etelä-Lapissa sää on selkeää ja poutaista. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja esiintyy sade- tai ukkoskuuroja.

Ennusteen mukaan helteisen viikonlopun jälkeen viikko alkaa yhä lämpimämmässä säässä. Odotettavissa on jopa trooppiset olosuhteet, Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä.

Lähes koko maassa on annettu varoitus poikkeuksellisen korkeasta lämpötilasta.

#Helle jatkuu ja viikonlopun jälkeen lämpötila kohoaa edelleen. Maanantaina odotettavissa trooppiset olosuhteet. #Heatwave takes hold of the weather in Finland and as we head into next week temperatures are still on the rise. On monday tropical conditions expected. #helsinki2018 pic.twitter.com/WTdekdeR6A

— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) July 13, 2018