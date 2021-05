Sää muuttuu: Nyt iskevät ukkoset

Sää on pysytellyt perjantaina lämpimänä erityisesti maan keskiosissa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan idästä on virrannut kosteaa ilmaa, ja olosuhteet ovat muutenkin muuttuneet suosiollisiksi ukkosille. Salamoivia pilviä on jo noussut taivaalle muun muassa Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Sade voi olla paikoin runsasta.

Forecan ennusteen mukaan laajempi säätyyppi on samalla muuttumassa.

– Helteiden jälkeen palataan arkeen – sateitakin tulee. Lämpötilat laskevat vähitellen kohti tavallisia toukokuun lukemia, meteorologi Joanna Rinne sanoo.

Ensi viikolla sateita tuovien matalapaineiden reitit kulkevat Atlantilta pohjoisen Keski-Euroopan yli Ruotsiin ja Suomeen. Suomen yli liikkuu useita sadealueita, mutta myös aurinko pääsee paistamaan.

– Viikko on ennusteen mukaan keskilämpötilaltaan vuodenaikaan nähden lämmin, sillä viime päivien helteet aiheuttanut ilmamassa pysyttelee vielä Suomen itäpuolella ja sen lämpimät reunat ulottuvat Suomeenkin, Rinne kertoo.

Maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötilat pysyvät pääosin 15–20 asteen välillä. Lapissa lämpötilat vaihtelevat alle kymmenestä asteesta noin 15 asteeseen.

Toukokuun 24. päivä alkavalla viikolla lämmin ilmamassa väistyy Suomen yltä itään. Viikko näyttää keskilämpötilalta keskiarvon mukaiselta. Muualla Euroopassa on laajalti yhä vuodenaikaan nähden viileää.



