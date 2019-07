Sää lämpenee lähes helteiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Odotettavissa on ainoastaan yksittäisiä sadekuuroja maan keskivaiheilla.

Länsi- ja Itä-Suomessa hätyytellään tänään hellerajaa, tiedottaa Ilmatieteen laitos. Säätiedotuksen mukaan sää on verrattain lämmin koko maassa.

Länsi-Suomessa on poutaa ja enimmäkseen selkeää. Lämpötila vaihtelee kahdenkymmenenyhden ja kahdenkymmenenkuuden asteen välillä. Tuuli on heikkoa. Yöllä lämpötila laskee yhdeksän ja neljäntoista asteen välille.

Maan itäosassa sää on puolipilvistä tai pilvistä. Paikoitellen voi tulla myös sadekuuroja. Sää selkenee iltapäivään mennessä. Myös idässä päivän lämpötila vaihtelee kahdenkymmenen ja kahdenkymmenenviiden asteen välillä.

Pohjoisessa päivän ylin lämpötila vaihtelee yhdeksäntoista ja kahdenkymmenenkolmen asteen välillä. Pilvisyys on vaihtelevaa. Lisäksi alueen itäosissa on päivällä paikoin sadekuuroja. Tuuli on heikkoa.

Simon, Tornion ja Tervolan maa-alueilla on voimassa metsäpalovaroitus.