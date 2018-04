Sää lämpenee joka päivä, aurinkoa koko maahan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alkavan viikon lopulla nautitaan ehkä jo 15 asteen lämmöstä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila nousee alkavalla viikolla ja pilvisyys vähenee huomattavasti.

Maanantaina maan etelä- ja keskiosassa on vielä vaihtelevaa pilvisyyttä ja vähitellen lännestä alkaen monin paikoin vesisadetta. Maan keskiosassa esiintyy myös räntä- tai lumisadetta. Etelärannikolla on kuitenkin poutaa ja lämpötila voi nousta kymmeneen asteen. Maan keskiosassa lämpötila vaihtelee yhden ja neljän asteen välillä.

Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoa lumisadetta. Päivällä lämpötila on yhden plusasteen ja neljän pakkasasteen välillä. Iltapäivällä alueella on kohtalaista tai navakkaa pohjoisenpuoleista tuulta, Länsi-Lapissa myös puuskaista tuulta.

Tiistaista lähtien koko maahan on luvassa keväistä ja aurinkoista ulkoilusäätä. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötila on alimmillaan kolme ja ylimmillään kuusi astetta. Maan pohjoisosissa lämpötila liikkuu nollan ja kolmen asteen välillä.

Forecan mukaan sää jatkuu aurinkoisena koko loppuviikon. Viikonloppuna lämpötila voi nousta yli kymmeneen asteeseen.

Matalapaineen jälkeen korkeapaine vahvistuu ensi viikolla. Lämpötilat nousevat ja ensi viikolla pilvisyys vähenee huomattavasti. ☀️ Aluksi tulee sateita, videolla sininen = lunta, oranssi = räntää, vihreä = vettä, harmaa = pilvisyyttä. #kevät #terminen_kevät #kevättulvat pic.twitter.com/s0QVqSFz4E — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) April 7, 2018