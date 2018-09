Sää kylmenee – yöpakkasia koko maahan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autoilijoiden on syytä varautua syksyn ensimmäisiin liukkaisiin koko maassa.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Kuisma-myrsky väistyy tänään torstaina vähitellen Suomen itäpuolelle ja pohjoisesta virtaa koko maahan kylmää ilmaa. Tuuli heikkenee ja sää muuttuu selkeämmäksi, joten öistä on tulossa hyvin kylmiä.

Jo ensi yönä lämpötila laskee maan länsi- ja pohjoisosassa pakkasen puolelle, etelässä ja idässä lämpötila pysyy pääosin nollan yläpuolella runsaamman pilvisyyden vuoksi.

Kylmin on perjantain ja lauantain välinen yö, jolloin lähes koko maassa on pakkasta. Kylmimmillään lämpötila on lännessä ja pohjoisessa -4 asteesta -8 asteeseen.

Päivisin aurinko kuitenkin lämmittää ja lämpötila kohoaa +5 ja 10 asteen välille, Lapissa nollan ja +5 asteen välille.

Lauantain kuluessa lounaisvirtaus alkaa voimistua ja siten myös yöt muuttuvat lämpimimmiksi.

Ajo-olosuhteet ovat lähipäivinä pääosin normaalit ja kuivat, mutta öisin ja aamuisin voi lähinnä vesistöjen läheisyydessä sekä silloilla ja rampeissa esiintyä paikoin kuuraa ja mustaa jäätä.