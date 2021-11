Ajokelistä vaarallinen: Liukkaita teitä, räntää ja lumihiutaleita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sää kylmenee loppuviikolla.

Sää on perjantaina pilvistä ja laajalti epävakaista, kertoo Ilmatieteenlaitos.

Lapissa ja Koillismaalla tulee lumi- tai vesisateita, muualla maassa sadekuuroja tai tihkua. Etelästä saapuu uusi yhtenäinen vesisadealue maan etelä- ja itäosaan.

Forecan mukaan sää kylmenee loppuviikolla. Liukkaat tiet sekä räntäsade ja lumihiutaleet ovat mahdollisia paikoin maan keski- ja eteläosassa asti viikonlopun ja ensi viikon alun aikana.

Kylmeneminen vaikuttaa ajokeliin. Viikonloppuna ja ensi viikon alussa kehotetaan varautumaan paikalliseen huonoon ajokeliin maan eteläosaa myöten.

Lauantaina sää on vielä pilvipainotteinen, vaikka pilvipeite saattaa jo rakoilla. Hajanaisia sateita tulee siellä täällä. Lapin sateet ovat tämän hetken ennusteen mukaan lunta, maan keskiosassa osa sateista on räntää, etelässä näillä näkymin enimmäkseen vettä.

Sunnuntain aikana sää muuttuu selkeämmäksi, mutta sadekuuroja tulee vielä paikoin. Etelään ulottuu mahdollisesti sadealue.

– Sunnuntain sateet tulevat ainakin maan keskiosassakin osin lumena. Samalla päivälämpötilat laskevat niin, että etelässä on lämpimimmillään 2–3 plusastetta ja pohjoisessa päivälläkin pakkasta, sanoo Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Etelän mahdollisten sateiden osalta sateiden olomuoto on vaihdellut ennustemalleissa veden, rännän ja lumen välillä.

Tämän hetken ennusteen mukaan kylmä pohjoisvirtaus jatkuu ensi viikon alussa.

– Sää on melko selkeää ja lämpötilat painuvat koko maassa nollaan tai pakkaselle. Lapissa on mahdollista, että lämpötila laskee yöaikaan jopa syystalven toistaiseksi kylmimpiin lukemiin. On vielä auki, ulottuvatko sateet maanantaina etelään. Mahdolliset sateet tulevat osin vetenä, mutta mukana voi ehkä olla myös lumihiutaleita, Joanna Rinne sanoo.

Viikonlopulle ja ensi viikolle asti ulottuviin sääennusteisiin liittyy kuitenkin epävarmuutta.