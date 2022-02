Sää kylmenee, lunta myös etelään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi sadealue voi tuoda maanantaina kymmenen senttimetriä lunta.

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan ensi viikolla alkavaa koululaisten ensimmäistä talvilomaviikkoa vietetään Lapissa vuodenaikaan nähden kylmässä ja vähäsateisessa säässä.

– Toinen talvilomaviikko 28. helmikuuta alkaen on koko maassa keskimääräistä lauhempi. Hyviä ulkoilusäitä mahtuu varmasti talvilomaviikkoihin, Forecan meteorologi Joanna Rinne toteaa.

Talvilomien menoliikenteessä on tullut perjantaina lunta maan keski- ja pohjoisosassa. Lauantaina sadealue vetäytyy hajanaiseksi Pohjois-Suomeen.

Euroopassa riehuvan Eunice-myrskyn jäänteet kulkevat lauantaina tuulien osalta reilusti Suomen eteläpuolelta ohi, mutta sen sadealue voi yltää etelärannikolle. Lunta kertyy pari senttimetriä.

Maanantaina koko maassa on ennusteen mukaan pilvistä ja pakkasta.

– Maan eteläosan yli liikkuu lumisadealue, lunta tulee jopa 10 senttimetriä. Muualla maassa on pilvipoutaa. Tiistaina sadealue väistyy aamulla etelästä, laajalti on edelleen pilvipoutaa. Koko maassa on pakkasta, Lapissa yli 10 astetta. Jos sää selkenee Lapissa, pakkasta voi olla siellä alkuviikon öinä jopa reilusti yli 20 astetta, Rinne sanoo.