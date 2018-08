Sää jatkuu viileänä, luvassa sadekuuroja ja ukkosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sunnuntai on tuulinen ja sateinen päivä lähes koko maassa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan maan eteläosassa on luvassa verrattain pilvistä säätä ja lounaasta alkaen monin paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Illalla sää vähitellen selkenee ja luvassa on poutaa. Päivän ylin lämpötila on noin 16-20 astetta

Maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa luvassa on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Alueen eteläisimmässä osassa päivällä paikoin sade- ja ukkoskuuroja.

Päivän ylin lämpötila voi nousta 22 asteeseen. Pohjanmaalla yön alin lämpötila voi laskea jopa alle 10 asteen. Enimmäkseen esiintyy heikkoa länsituulta.

Keski- ja Pohjois-Lapissa sää on pilvistä ja monin paikoin esiintyy sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 11-16 astetta.