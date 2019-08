Sää jatkuu tavallista viileämpänä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sateita voi esiintyä maan itäosissa ja Kainuussa.

Sää jatkuu vuodenaikaan nähden viileänä koko maassa. Ajoittaiset sateet painottuvat maan itäosaan ja Kainuuseen, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen pilvistä. Alueen itäosissa esiintyy kuitenkin ajoittain sadekuuroja. Länsirannikon tuntumassa on paikoin vähän selkeämpää. Päivän ylin lämpötila liikkuu 14-19 asteen tienoilla. Lämpimintä on Varsinais-Suomessa. Alueen itäosissa lämpötila asettuu 10-15 asteeseen.

Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä. Kainuussa ja Itä-Lapissa esiintyy ajoittain vähän sadetta. Alueen länsiosassa on paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila liikkuu 8-14 asteeseessa.