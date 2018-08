Sää jatkuu sateisena

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lounaasta saapuu uusi hajanainen sadealue.

Sadealue saapuu ensin päivällä maan länsiosaan ja liikkuu myöhemmin itään ja pohjoiseen, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa luvassa on lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Päivällä esiintyy monin paikoin sadekuuroja ja alueen länsiosassa paikoin myös ukkosta. Yöllä sää vähitellen selkenee ja poutaistuu. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta.

Maan itäosassa sekä Kainuussa ja Koillismaalla sää on pilvinen tai puolipilvinen. Aamulla itärajalla esiintyy sadetta tai sadekuuroja, päivällä enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illalla sadetta on luvassa koko alueella. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta.

Lapissa luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illalla etelästä alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Yön alin lämpötila voi laskea 3 asteeseen ja pohjoisessa esiintyy paikoin hallaa.